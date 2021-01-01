أخبار الاتحاد اليوم | دعم الخزينة ماديًا .. وسعادة كاريلي بالأداء

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 7 يناير

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 7 يناير الخاصة بنادي الاتحاد السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

الاتحاد يوقع أول عقد استراتيجي للفريق

نجحت إدارة الاستثمار بنادي الاتحاد، في توقيع أول عقد رعاية استراتيجي للفريق، مع شركة "كن" العالمية، علىأن يتم الإعلان بشكل رسمي غدًا الجمعة بمقر النادي، بحضور رئيسه أنمار الحائلي، ولؤي غلاييني مدير إدارة الاستثمار بالنادي.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن شعار الشركة الجديدة، سيتم وضعه على ظهر قميص الفريق أسفل الرقم، فيما سيكون ظهوره الأول في مباراة ضمك، بالجولة 12 ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

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ذهبي الاتحاد ينعش الخزينة بعد التأهل العربي

قام محمد عبد الحميد بخاري، عضو الجمعية العمومية الذهبي، بتجديد عضويته داخل النادي، بعد تأهل الفريق إلى نهائي البطولة العربية على حساب الشباب.

وأشار الحساب الرسمي لنادي الاتحاد، إلى أن مجلس الإدارة برئاسة أنمار الحائلي، ثمن مبادة بخاري بتجديد عضويته الذهبية، قبل موعد انتهائها، حرصًا منه على دعم النادي.

كاريلي: هدفي العودة بالاتحاد إلى منصات التتويج

أكد البرازيلي فابيو كاريلي، المدير الفني لفريق نادي الاتحاد، على أنه يشعر بالرضا لما يقدمه فريقه خلال الموسم الحالي، مشيرًا إلى أن هدفه هو العودة بالفريق إلى منصات التتويج.

كاريلي قال خلال تصريحات لموقع "terra" البرازيلي: "نمر بمرحلة جيدة للغاية، الفريق أصبح صلبًا ولم نتعرض للهزيمة منذ 13 مباراة، ولذلك نحن سعداء جدًا من هذه النتائج، بالرغم من صعوبة المرحلة، وأيضًا الغيابات التي يمر بها الفريق".

جاري رودريجيز يصدم كاريلي من جديد

لم يمر الكثير على عودة الكا ب فيردي جاري رودريجيز؛ لاعب الاتحاد السعودي، للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق، ليتعرض لإصابة جديدة. ( طالع التفاصيل )