أخبار الاتحاد اليوم | اهتمام أوروبي بثنائي الفريق .. وبوني أول الراحلين

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 24 أغسطس

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لمباريات الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وعاد في مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات الاتحاد السعودي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه فابيو كاريلي وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم الإثنين 24 أغسطس 2020 ..

كاريلي يتراجع عن قراره بشأن دفاع الاتحاد، وأخبار رائعة في المران

يستعد نادي الاتحاد لمواجهة الفيحاء مساء اليوم ضمن الجولة الـ27 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي ، وقد قرر مدربه فابيو كاريلي التراجع عن قراره الخاص بدفاع الفريق.

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المدرب البرازيلي كان قد قرر تثبيت خط دفاع العميد خلال المباريات المتبقية من الدوري السعودي، والاستقرار على الرباعي الذي واجه الفيصلي في آخر مباريات البطولة والتي انتهت بالتعادل 1-1. " اقرأ التفاصيل "

اهتمام أوروبي بثنائي نادي الاتحاد

أكدت تقارير صحفية، على أن هناك اهتمامًا أوروبيًا للتعاقد مع لاعبين من صفوف فريق نادي الاتحاد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجاري.

وأشارت صحيفة "مكة" السعودية إلى أن نادي زيورخ السويسري أبدى رغبته في التعاقد مع لاعب الوسط المعار لصفوف ريد ستار الصربي، الإيفواري سيكو سانوجو، بعد تألقه الفترة الماضية.

كما أبدى نادي تيفنتي الهولندي اهتمامه بالتعاقد مع المحترف المغربي كريم الأحمدي، بعدما قال بان ستربور المدير الرياضي للفريق، بأن الأحمدي قادر على العطاء عامًا أو عامين آخرين، وأنه سيتصل به من أجل الوقوف على موقفه من العودة.

تقارير: بوني أول الراحلين عن الاتحاد

أكدت تقارير صحفية، على أن المهاجم الإيفواري ويلفريد بوني، لاعب نادي الاتحاد، سيكون أول الأجانب الراحلين عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وأشارت صحيفة "الاقتصادية" السعودية إلى أن بوني لن يكون موجودًا في قائمة الاتحاد لمواجهة الفيحاء، بعد تجدد إصابته، وهي عبارة عن كدمة في القدم.

وأكدت الصحيفة على أن بوني سيكون أول المغادرين بعد نهاية الموسم، بعد تجدد إصابته وفشله في تقديم المستوى المأمول وإحداث الفارق.

تحقيق خاص | من أوصل الاتحاد لهذه المعاناة؟ الخصخصة الأمل الوحيد

أندية تصعد للقمة وأخرى تقاتل من أجل البقاء في دائرة الأضواء، إلا أن النادي التسعيني؛ نادي الاتحاد، يظل هو الشغل الشاغل في الكرة السعودية، بسبب تردي نتائجه وازدياد مشاكله الإدارية والمالية، والتي قد تهوي به إلى دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى مع تبقي 5 جولات على نهاية الدوري السعودي للمحترفين.

بعد سنوات من الاستقرار امتدت من عام 1997م حتى عام 2011م، بدأت مشاكل الاتحاد تظهر للملأ نتيجة خلافات شرفية بين معسكرين، انقسمت معهما الجماهير والإعلام، حتى بات الاتحاد جريحًا يصعب مداواته. " اقرأ التفاصيل "