أخبار الاتحاد اليوم | أمل خير في الميركاتو الشتوي وما يفصل حجازي عن الاستمرار

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 10 يناير

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 10 يناير الخاصة بنادي الاتحاد السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

فيديو | كاريلي: أعدت الاتحاد للطريق الصحيح بهذه الطريقة

أوضح البرازيلي فابيو كاريلي؛ المدير الفني للاتحاد السعودي، أنه عانى بالموسم الماضي من أوزان اللاعبين، مشيرًا إلى أنه تمنيه أن يواصل الفريق السير على الطريق الصحيح خلال الفترة المقبلة. ( طالع التفاصيل )

وزارة الرياضة تمنح الاتحاد والنصر فرصة للحصول على الشهادة الكفاءة المالية

أعلنت وزارة الرياضة، عن منح لجنة الكفاءة المالية فرصة لأندية الدوري السعودي للمحترفين، الذين فشلوا في الحصول على شهادة الكفاءة المالية، حتى يوم 21 يناير الجاري. ( طالع التفاصيل )

بريجوفيتش: الاتحاد لم يتغير كثيرًا ولكن كل شيء يسير نحو الاتجاه الصحيح

أكد الصربي ألكسندر بريجوفيتش، مهاجم فريق نادي الاتحاد، على أن فريقه لم يتغير كثيرًا، في ظل الأداء والنتائج الجيدة التي يحققها الفريق منذ بداية الموسم وحتى الآن. ( طالع التفاصيل )

خطوة واحدة تحسم استمرار أحمد حجازي مع الاتحاد موسمين

استقرت إدارة نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي، على ضرورة استمرار المدافع المصري أحمد حجازي ضمن صفوف النمور بعد نهاية الموسم الحالي، في ظل تألقه اللافت للنظر. ( طالع التفاصيل )

كوستا وأجويرو وكافاني وغيرهم .. لاعبون كبار قد تضمهم الأندية السعودية "مجانًا"

ونستعرض خلال التقرير التالي، أبرز اللاعبين الكبار، المتواجدين حاليًا في الساحة، من الممكن أن يحسم أي فريق سعودي التعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الشتوية التي ستنطلق يوم الحادي عشر من يناير الجاري. ( طالع التفاصيل )

فيديو: أهداف مباراة الاتحاد وضمك في الدوري السعودي 2020-21

شاهد بالفيديو أهداف فوز الاتحاد على نظيره ضمك بهدفٍ نظيف في ختام الجولة الثانية عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بملعب الملك عبد العزيز. ( طالع التفاصيل )

موعد مباراة الاتحاد وأبها في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الاتحاد القادمة أمام أبها في الجولة الثالثة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وما هي القنوات الناقلة؟ ( طالع التفاصيل )

جدول مباريات الاتحاد في الدوري السعودي 2020-21 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات وترتيب الاتحاد في الدوري السعودي 2020-21 والقنوات الناقلة، وذلك قبل بداية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان في 17 أكتوبر 2020. ( طالع التفاصيل )