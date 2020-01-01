أخبار الاتحاد اليوم | حيرة كاريلي قبل الكلاسيكو والإدارة تحفز اللاعبين

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 4 سبتمبر

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لمباريات الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وعاد في مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات الاتحاد السعودي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه فابيو كاريلي وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم الجمعة 4 سبتمبر 2020 ...

كاريلي يهاجم النصر بـ3 مهاجمين

استقر المدرب البرازيلي فابيو كاريلي، المدير الفني لفريق الاتحاد، على الدفع بثلاثة لاعبين في خط الهجوم، في مباراة فريقه أمام النصر، المقرر لها مساء اليوم.

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وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن كاريلي اختبر أكثر من طريقة لعب، حتى استقر على الدفع بثلاثي هجومي، بينهم البرازيلي رومارينيو وفهد المولد، وسيتم الاستقرار على المهاجم الثالث.

النصر يختتم استعداداته للقاء الاتحاد بمران ترفيهي

اختتم نادي النصر تدريباته لمواجهة الاتحاد اليوم، على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية "الجوهرة المشعة"، بالجولة 29 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وتركزت الحصة التدريبية التي جرت على ملعب الأمير عبد الرحمن بن سعود على النواحي الترفيهية، وسبقتها تدريبات لياقية متنوعة.

ووضع المدرب البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للنصر، اللمسات الأخيرة للمواجهة بتدريبات خاصة، طبق من خلالها لاعبي النصر النهج الفني الذي سيتم تطبيقه أمام الاتحاد.

إدارة الاتحاد تحفز لاعبيها قبل لقاء النصر

حفزت إدارة نادي الاتحاد لاعبيها، قبل المواجهة المنتظرة أمام النصر مساء اليوم الخميس، بالجولة 29 ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن إدارة الاتحاد قامت برصد مكافآت مالية كبيرة للاعبي الفريق، في حال تحقيق الفوز على النصر، في الكلاسيكو.

كاريلي حائر قبل الكلاسيكو

حالة من الحيرة تسيطر على فابيو كاريلي، مدرب نادي الاتحاد، قبل مباراة فريقه أمام النصر، بسبب عدم الاستقرار على بديل عبد العزيز البيشي، الذي حصل على بطاقة حمراء الجولة الماضية.

كاريلي يفاضل بين الأرجنتيني ليوناردو خيل، والإيفواري ويلفريد بوني والتونسي أنيس البدري، من أجل تعويض غياب البيشي.