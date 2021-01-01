أخبار الاتحاد اليوم | لاعب النصر يخيف كاريلي ومكافأة الفوز بالكلاسيكو

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 24 يناير

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 24 يناير الخاصة بنادي الاتحاد السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

طريقة بيتروس تقلق كاريلي قبل كلاسيكو الاتحاد والنصر

يخشى البرازيلي فابيو كاريلي؛ المدير الفني لاتحاد جدة السعودي، على لاعبيه من البرازيلي بيتروس ماثيوس؛ محترف النصر، في المباراة التي ستجمع الفريقين اليوم الأحد. ( طالع التفاصيل )

رودريجيز ورقة الاتحاد الرابحة بالكلاسيكو

انضم جاري رودريجيز؛ لاعب الاتحاد، إلى معسكر الفريق استعدادًا لخوض لقاء الكلاسيكو أمام النصر، مساء الليلة، ضمن الجولة الـ15 بالدوري المحلي.

ومن المنتظر أن يحتفظ الجهاز الفني للعميد باللاعب على مقاعد البدلاء، لعدم قدرته على لعب 90 دقيقة كاملة، في ظل عودته حديثًا من الإصابة.

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مكافآت الفوز بالكلاسيكو

رصد مجلس إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، مكافأة خاصة للاعبين، حال فوزهم الليلة أمام النصر.

ووعدت الإدارة اللاعبين بحصول كل لاعب على 20 ألف ريال حال الانتصار.

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