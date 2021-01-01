أخبار الاتحاد اليوم | حجازي مهدد أمام النصر والعين يعترض بعد مواجهة العميد

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 20 يناير

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 20 يناير الخاصة بنادي الاتحاد السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

نجم الاتحاد يغيب عن كلاسيكو النصر

تأكد غياب المغربي كريم الأحمدي؛ لاعب وسط الاتحاد، عن مباراة فريقه المقبلة أمام النصر، في 25 من يناير الجاري، ضمن الجولة الـ15 من الدوري المحلي.

ويأتي غياب الأحمدي لتراكم البطاقات، إذ حصل على الإنذار الرابع بالأمس خلال مواجهة العين، التي انتهت بفوز العميد بثنائية مقابل هدف وحيد.

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حجازي مهدد أمام النصر

يدخل المصري أحمد حجازي؛ مدافع الاتحاد، مباراة الفريق المقبلة أمام النصر مهددًا بالإيقاف عن المباراة التالية، إذ حصل على ثلاثة إنذرات في المباريات السابقة، وحال حصوله على الرابع بالكلاسيكو سيغيب عن مواجهة الاتفاق في 30 من الشهر الجاري.

بعد مواجهة الاتحاد .. العين ينضم للمعترضين على التحكيم السعودي

أصدر نادي العين السعودي اليوم الثلاثاء، بيانًا رسميًا رصد خلاله عدد الحالات التحكيمية الغريبة التي تعرض بها خلال مبارياته الأخيرة، واصفًا الوضع الحالي بالكارثي. (طالع التفاصيل)

فيديو: ملخص مباراة الاتحاد والعين في الدوري السعودي 2020-21

شاهد بالفيديو أهداف مباراة الاتحاد والعين في إطار مباريات الجولة 14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2020-2021، والتي انتهت بفوز العميد. (طالع التفاصيل)

محلل تحكيمي: كان من المفترض طرد هوساي

أكد سعد الكثيري؛ المحلل التحكيمي لصحيفة "الرياضية" أن عمر هوساوي؛ مدافع الاتحاد، كان يستحق الطرد بالدقيقة 43 من مواجهة العين، بعد تدخله العنيف على قد لاعب المنافس.

وأوضح الكثيري أن الحكم أخطأ بمنح هوساوي كارت أصفر فقط دون إشهار البطاقة الحمراء في وجهه.

رابطة دوري المحترفين تشترط على الاتحاد لتنفيذ طلبه بشأن كلاسيكو النصر

قدمت إدارة نادي الاتحاد السعودي برئاسة أنمار الحائلي، طلبًا خاصًا إلى رابطة دوري المحترفين السعودي، بشأن المواجهة المنتظرة أمام النصر. ( طالع التفاصيل )

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