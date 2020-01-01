أخبار الاتحاد اليوم | عقوبة كاريلي وأسطورة النصر يشيد بمحمد نور

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 2 ديسمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 2 ديسمبر الخاصة بنادي الاتحاد السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

الاتحاد العربي يعاقب كاريلي

يجهز الاتحاد العربي لكرة القدم لإصدار قرار ضد البرازيلي فابيو كاريلي؛ المدير الفني لنادي الاتحاد السعودي، عقب مواجهة الشباب الليلة. ( طالع التفاصيل )

محمد نور ينافس على منصب بالنصر

يدرس مجلس إدارة نادي النصر السعودي برئاسة صفوان السويكت، تعيين محمد نور؛ نجم العالمي والاتحاد الأسبق، في أحد المناصب الإدارية بالنادي خلال الفترة الحالية. ( طالع التفاصيل )

ماجد عبد الله: محمد نور لن يتكرر

قام محمد نور؛ نجم الاتحاد الأسبق، بزيارة جمعية أصدقاء اللاعبين القدامي، التي يترأسها ماجد عبد الله؛ نجم النصر الأسبق.

وقال عبد الله في إشادته بالقوة العاشرة: "تشرفنا بزيارته، وتحدثت معه حول الوسط الرياضي، هو لاعب مميز ولن يتكرر في ملاعبنا مرة أخرى".

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الصحفي أساسيًا أمام الشباب

كشفت صحيفة "الرياضية" عن بعض من ملامح تشكيل الاتحاد خلال مواجهته المنتظرة أمام الشباب مساء اليوم، في ذهاب نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وأوضحت الصحيفة أن زياد الصحفي سيشارك أساسيًا في اللقاء، مشيرة إلى أنه رغم عمد البرازيلي فابيو كاريلي؛ المدير الفني، لإخفاء التشكيل خلال المران إلا أنه ظهر تركيزه جليًا على الصحفي.

كيف سيحصل الاتحاد بتأهل لنهائي كأس محمد السادس؟

ينتظر أن تدخل خزينة الاتحاد أو الشباب مبالغ مالية كبيرة حال التأهل إلى نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

ومن المقرر أن يحصل وصيف البطولة على 10 ملايين ريال، أما البطل فسيتقاضى 23 مليون ريال.

أما الخاسر في نصف النهائي فسيحصل على 2.6 مليون ريال.

أفضل شمال إفريقي في غرب آسيا .. 4 من الدوري السعودي يتنافسون على رأسهم حجازي

أطلق الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، تصويت لاختيار أفضل لاعب شمال إفريقي يتواجد في أندية منطقة الغرب بالقارة الصفراء. ( طالع التفاصيل )