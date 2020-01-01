أخبار الاتحاد اليوم | انتهاء أزمة تين كات .. ورودريجيز يغيب أمام الفيصلي

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 13 نوفمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم الجمعة 13 نوفمبر الخاصة بنادي الاتحاد السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

غياب رودريجيز عن مباراة الفيصلي

تأكد غياب جناح الرأس أخضر جاري رودريجيز، لاعب فريق نادي الاتحاد، عن مباراة فريقه المقبلة أمام الفيصلي، بالجولة الخامسة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وأشارت صحيفة "الاقتصادية" السعودية، إلى أن رودريجيز سيخضع إلى برنامج تأهيلي لمدة 10 أيام قادمة، من أجل تجهيزه للمنافسات المقبلة.

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بريجوفيتش والأحمدي يستعدان بقوة في التوقف

حرص الصربي ألكسندر بريجوفتيش، والمغربي كريم الأحمدي، لاعبا فريق نادي الاتحاد، على الاستعداد بقوة، خلال فترة التوقف الدولية حالية.

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وظهر الثنائي بريجوفيتش والأحمدي، خلال فيديو منشور عبر تطبيق "سناب شات" وهما يجريان تدريبات بدنية قوية في صالة الألعاب، ضمن سعيهما للتجيهز خلال الفترة القادمة.

الاتحاد يستعيد الأجانب بعد انتهاء الإجازة

عاد البرازيلي برونو هنريكي والمغربي كريم الأحمدي والصربي ألكسندر بريجوفيتش إلى تدريبات فريق نادي الاتحاد، بينما غاب البرازيلي رومارينيو عن التدريبات، بعد انتهاء الإجازة التي حصل عليها لاعبو العميد لمدة 3 أيام.

وأدى لاعبي الاتحاد تدريبات على فترتين صباحية ومسائية في صالة اللياقة البدنية والملعب الرئيس على الترتيب، حيث اهتم كاريلي بالتقويات والجوانب اللياقية على الفترتين.

الاتحاد ينهي أزمة قضية الهولندي تين كات

نجحت إدارة نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي، في إنهاء أزمة قضية المدرب الهولندي تين كات، وذلك بعد التأخر في الوفاء بالالتزامات المالية، عقب الاتفاقية التي تمت بين الطرفين بالتراضي.

وأشارت صحيفة "الرياضية، إلى أن إدارة الاتحاد نجحت في الحصول على موافقة من كات رسميًا، على تخفيض المستحقات بعد مفاوضات، حيث تم تخفيض مبلغ 250 ألف يورو، لإغلاق الملف نهائيًا.