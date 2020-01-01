أخبار الاتحاد اليوم | كاريلي يرفض الراحة والموافقة على مشاركة السواط

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 6 أغسطس

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الاتحاد السعودي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه فابيو كاريلي وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم الخميس 6 أغسطس 2020 ...

لجنة الاحتراف توافق على مشاركة السواط مع الاتحاد

وافقت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم، على مشاركة عبد المجيد السواط، اللاعب المنضم حديثًا للنمور، في تدريبات الفريق.

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وأشار الحساب الرسمي لنادي الاتحاد عبر موقع "تويتر" إلى أن لجنة الاحتراف وافقت على مشاركة السواط في التدريبات الجماعية للعميد، تمهيدًا للمشاركة في المباريات الرسمية بداية من الموسم القادم.

جاء ذلك بعدما ألزمت اللجنة اللعب خلال شهر يوليو الماضي بالعودة إلى التعاون فريقه السابق، بعد المشاركة في المعسكر الإعدادي للاتحاد، وهو ما أثار أزمة وقتها بين الناديين حول أحقيتهم في اللاعب.

كاريلي يرفض الراحة استعدادًا لديربي جدة

رفض فابيو كاريلي، المدير الفني لفريق نادي الاتحاد، منح لاعبي فريقه راحة عن تدريباتهم أمس الأربعاء، رغم وصولهم إلى جدة صباحًا، بعد الخسارة من فريق أبها يوم الثلاثاء الماضي.

كاريلي فرض على لاعبي الاتحاد الأساسيين في لقاء أبها تدريبات استرجاعية في صالة اللياقة البدنية، بينما أجرى باقي اللاعبين تدريباتهم الاعتيادية على الملعب الرئيس من خلال إجراء مناورة.

بالفيديو .. أهداف لن تمل منها | عمر السومة سفاح الأهلي أمام الاتحاد

يبقى اللاعب الدولي السوري عمر السومة واحدًا من أفضل المهاجمين الذين مروا على الكرة السعودية خلال المواسم الأخيرة، وبالتحديد منذ وصوله إلى نادي الأهلي السعودي في صيف 2014، ليؤكد على قيمته الفنية الكبيرة.

وبعد مواجهة النادي الأهلي أمام الجار والمنافس التقليدي نادي الاتحاد، يبقى اللاعب الدولي السوري أحد أهم وأخطر العناصر التي يمتلكها الراقي في هذه المواجهة الصعبة. " شاهد أفضل أهداف السومة "

كورونا وإنذارات وكروت حمراء .. الغيابات تضرب "ديربي جدة" بين الأهلي والاتحاد

ديربي جديد ولكن هذه المرة في مدينة "جدة"، بين القطبين الاتحاد والأهلي، يوم الأحد المقبل ضمن الجولة 24 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على ملعب "الجوهرة المشعة".

دائمًا يسيطر على "ديربي جدة" الحماس والإثارة والمتعة، كون المباراة هي بطولة خاصة بين الفريقين لزعامة مدينة جدة كرويًا بالفوز باللقاء.

ونرصد لكم خلال التقرير التالي أبرز الغائبين من اللاعبين عن ديربي جدة ما بين إصابات أو إيقافات إدارية. " شاهد التفاصيل "