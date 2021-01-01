أخبار الاتحاد اليوم | طلب إلى وزارة الرياضة قبل الديربي ومقارنة حجازي والسومة

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 10 فبراير

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 10 فبراير الخاصة بنادي الاتحاد السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

طلب إلى وزارة الرياضة قبل الديربي

أوضحت صحيفة "الرياضية" السعودية أن إدارة الكرة بنادي الاتحاد قدمت طلبًا رسميًا إلى إدارة المنشآت بوزارة الرياضية، لخوض المران الأخير قبل ديربي جدة، اليوم الأربعاء، على رديف الجوهرة.

الاتحاد يعتمد بالديربي على الأربع مباريات الأخيرة للأهلي

أشارت صحيفة "الاقتصادية" أن البرازيلي فابيو كاريلي؛ المدير الفني للاتحاد، اعتمد على آخر أربع مباريات لدراسة الأهلي قبل ديربي جدة.

وأوضحت أن المدرب عرض بعض اللقطات للراقي من هذه المباريات على لاعبيه، للوقوف على نقاط ضعف الخصم وقوته.

ديربي جدة | "دور مؤثر وريمونتادا" .. ماذا لو حذفنا أهداف السومة والمولد؟

ثنائي من نجوم شباك ديربي جدة بين الأهلي والاتحاد، عمر السومة مهاجم الراقي وفهد المولد نجم العميد، سيكونان تحت المجهر يوم الخميس في اللقاء المشتعل بين الفريقين ضمن مباريات الجولة الـ18 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. ( طالع التفاصيل )

ديربي جدة | بين حجازي والسومة .. معركة "رقمية" أمام ناطحات سحاب جدة

عملاقان؟ نعم، ليس بسبب الطول الفارع فقط اللذان يتميزان به ولكن كل لاعب منهما عملاق في مركزه وفريقه، أحمد حجازي مدافع الاتحاد وعمر السومة مهاجم الأهلي، قطبا جدة وطرفا الديربي، وهو ما ظهر في مواجهة الدور الأول في منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث تمكن أحمد حجازي في الإعلان عن نفسه بقوة خلال هذا اللقاء حيث كان الأول له في الكرة السعودية. ( طالع التفاصيل )

محمد نور .. حكاية كالحلم انتهت بما لا تستحقه

إذا ذُكر نادي الاتحاد السعودي في أي مكان يتبادر إلى الأذهان على الفور عدد من أساطير النادي ونجومه، وواحد ممن كتبوا تاريخ العميد هو القوة العاشرة "محمد نور". ( طالع التفاصيل )

خاص | الاتحاد السعودي يستعد لقرار جديد بشأن اللاعبين الأجانب

يدرس الاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة ياسر المسحل، حاليًا إمكانية إصدار قرار جديد بشأن اللاعبين الأجانب في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. ( طالع التفاصيل )