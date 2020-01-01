أخبار الاتحاد اليوم | الأحمدي ينهي الجدل والنصر يرغب في ضم مدافع العميد

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 5 سبتمبر

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لمباريات الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وعاد في مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات الاتحاد السعودي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه فابيو كاريلي وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم السبت 5 سبتمبر 2020 ...

كريم الأحمدي: أرغب في الاستمرار في المملكة

أكد المغربي كريم الأحمدي، لاعب وسط نادي الاتحاد، على أن ما تردد خلال الفترة الماضية حول رغبته في مغادرة فريقه غير صحيح، وأنه لم يتفاوض مع أي فريق آخر.

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الأحمدي قال خلال تصريحات تليفزيونية: "أشعر بالراحة مع الاتحاد، ولا أفكر في أي شيء آخر، لأن الأهم هو ضمان تعديل وضع الفريق هذا الموسم".

النصر يقدم عرضًا مغريًا للاتحاد لضم زياد الصحفي

أكدت تقارير صحفية، على أن نادي النصر، برئاسة صفوان السويكت، قدمت عرضًا مغريًا إلى الاتحاد، من أجل ضم زياد الصحفي، مدافع الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

اتهام حكم الكلاسيكو بمجاملة النصر

وجه الخبير التحكيمي محمد فوده، اتهامًا إلى حكم مباراة الكلاسيكو بين الاتحاد والنصر، بمجاملة الأخير، بعدم إشهار البطاقة الحمراء في وجه 3 من لاعبيه.

فهد المولد: مواجهة العدالة حياة أو موت

أبدى فهد المولد نجم الاتحاد أسفه لعدم الفوز على النصر في مباراة الجولة قبل الأخيرة من الدوري السعودي، مؤكدًا على أهمية اللقاء القادم أمام العدالة.

مضيفًا "الأجواء كانت صعبة جدًا اليوم، لكننا تمكنا رغم هذا من إكمال اللقاء، أردنا الفوز وسنحت لنا عدة فرص في الشوط الأول لكن لم ننجح في استغلالها، الحمد لله على النتيجة وعلينا التركيز على اللقاء القادم الآن".

تابع عن مواجهة العدالة "لا يوجد مباراة سهلة في الدوري، النصر اليوم قدم مباراة قوية رغم أنه لا يُنافس على شيء، وهذا ما اعتدنا عليه من كلاسيكو الكبار، مواجهة العدالة ستكون مصيرية بالنسبة لنا، حياة أو موت، ولذا علينا الاستعداد لها منذ الآن ونتمنى أن نوفق بها لنضمن البقاء".