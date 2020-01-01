أخبار الاتحاد اليوم | خطة كاريلي في ديسمبر .. وشفاء الأحمدي من كورونا

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 3 ديسمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم الخميس 3 ديسمبر الخاصة بنادي الاتحاد السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

بعد غياب منذ الديربي .. تحديد موعد عودة فهد المولد للمشاركة مع الاتحاد

حدد الجهازين الطبي والفني، لفريق نادي الاتحاد ، الموعد المبدئي لعودة مهاجم الفريق فهد المولد، للمشاركة في المباريات الرسمية، بعد فترة غياب طويلة منذ ديربي جدة أمام الأهلي.

وشهدت مباراة ديربي جدة بين الاتحاد والأهلي، إصابة فهد المولد في العضلة الخلفية، جعلته يغيب عن الملاعب خلال الفترة الماضية، ليتم تحديد موعد عودته بشكل مبدئي. " اقرأ التفاصيل "

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كاريلي يضع برنامج الاتحاد التدريبي لشهر ديسمبر

وضع المدرب البرازيلي فابيو كاريلي، المدير الفني لفريق الاتحاد، برنامج فريقه خلال شهر ديسمبر الجاري، وذلك في البرنامج التدريبي وفترات الراحة للاعبين لتجنب الإرهاق بسبب ضغط المباريات خلال الفترة المقبلة.

وتشهد روزنامة فريق نادي الاتحاد ضغط في المباريات، حيث يرتبط الفريق بمواجهات ببطولات الدوري السعودي للمحترفين ، وكأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال، وكأس خادم الحرمين الشريفين.

رومارينيو يرفع رصيده إلى 50 هدفًا مع الاتحاد

نجح البرازيلي رومارينيو، مهاجم فريق نادي الاتحاد، في تسجيل هدفًا خلال مباراة الشباب، ببطولة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال، ليرفع رصيده مع الاتحاد إلى 50 هدفًا في جميع البطولات.

رومارينيو سجل الهدف السادس بالبطولة العربية، كما تمكن من تسجيل 27 هدفًا ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين خلال موسمين، وسجل 12 هدفًا في كأس خادم الحرمين الشريفين، و5 أهداف ببطولة دوري أبطال آسيا، و6 أهداف في البطولة العربية.

شفاء كريم الأحمدي من فيروس كورونا

أكدت صحيفة "الجزيرة" السعودية، على أن كريم الأحمدي لاعب وسط نادي الاتحاد السعودي، تماثل للشفاء من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وغاب الأحمدي عن مباريات الاتحاد خلال الفترة الماضية، بعدما تعرض للإصابة بفيروس كورونا، ليكون جاهزًا للمشاركة في المباريات المقبلة.