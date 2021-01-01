أخبار الاتحاد اليوم | استعداد تحت الأمطار .. وتأجيل عودة البيشي

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 13 يناير

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 13 يناير الخاصة بنادي الاتحاد السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

مكافأة خاصة من وزير الرياضة السعودي لنادي الاتحاد

قدم الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة السعودي، مكافأة مميزة لنادي الاتحاد بعد تأهله إلى نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال.

الاتحاد تمكن من التأهل إلى نهائي البطولة العربية على حساب الشباب، بعد الفوز بهدفين مقابل هدف في إياب نصف النهائي بعدما انتهى الذهاب بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق. " اقرأ التفاصيل "

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أبها يستعد للاتحاد تحت الأمطار

يستعد فريق نادي أبها، لمواجهة الاتحاد غدًا الخميس، بالجولة 13 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وشهدت تدريبات أبهاء التي أقيمت على ملعب مدينة الأمير سلطان الرياضية في المحالة، أمطارًا غزيرة، حيث خاض اللاعبين التدريبات تحت الأمطار، تحت قيادة التونسي عبد الرازق الشابي، المدير الفني للفريق.

كاريلي يؤجل عودة البيشي إلى مباراة العين

قرر البرازيلي فابيو كاريلي، المدير الفني لفريق نادي الاتحاد، إرجاء عودة عبد العزيز البيشي، مهاجم الفريق إلى مباراة العين، بالرغم من مشاركته في تدريبات الفريق استعدادًا للقاء أبها.

ويستعيد نادي الاتحاد لاعبه عبد الإله المالكي، في مباراة أبها، بعد غيابه المباراة الماضية بسبب تراكم الإصابات.