أخبار الاتحاد اليوم | كاريلي يجتمع مع الرئيس، والمولد يُشارك في المران

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 28 يونيو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الاتحاد السعودي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم الأحد 28 يونيو 2020 ...

كاريلي يقود التدريبات ويجتمع مع الحائلي

انطلقت تدريبات الاتحاد الإعدادية لاستئناف الدوري السعودي مساء أمس السبت بقيادة المدرب فابيو كاريلي الذي اجتمع باللاعبين وشرح لهم برنامج الإعداد خلال الفترة القادمة، والذي يتضمن تدريبات صباحية ومسائية في مقر النادي بحضور كافة اللاعبين خاصة الأجانب بعد وصولهم إلى جدة وخضوعهم لفحوصات فيروس كورونا والتي أكدت سلامتهم، باستثناء حارس المرمى مارسيلو جروهي الذي أعلن أمس إصابته بالفيروس.

📝📸 الفريق الكروي الأول يستأنف تدريباته https://t.co/hjHscDDBQ5 pic.twitter.com/4oRc9Zd3Pa — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) June 27, 2020

واجتمع كاريلي قبل انطلاق المران مع الرئيس أنمار الحائلي في حضور نائب الأخير "أحمد كعكي" للنقاش حول عديد النقاط المتعلقة بمستقبل الفريق في الفترة القادمة.

كاريلي يُجهز فهد المولد ليكون ورقة الاتحاد الرابحة

اجتمع المدرب فابيو كاريلي مع النجم العائد فهد المولد قبل انطلاق مران الأمس، وقد بدا واضحًا خلال المران تركيزه الكبير على إعداد اللاعب العائد من الإيقاف ليكون ورقة الفريق الرابحة في المباريات المتبقية من الدوري السعودي.

إذ عمل المدرب البرازيلي على توجيه اللاعب أكثر من مرة خلال المران.

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زياد المولد يُشارك في المران وبرنامج مكثف لإعداده بدنيًا

شارك زياد المولد مدافع الاتحاد العائد بعد غياب طويل بسبب الإصابة للمشاركة في التدريبات، وقد شارك في مران مساء أمس السبت، وسيخضع اللاعب لبرنامج بدني مكثف لإعداده بدنيًا تمهيدًا للاعتماد عليه في المباريات مع عودة الدوري في الرابع من أغسطس القادم.

المولد عانى من إصابة بكسر إجهادي في القدم وقد أجرى عملية جراحية خلال فترة التوقف بسبب أزمة فيروس كورونا.

لجنة الاحتراف بصدد الإعلان عن تعديلات في لائحة الوسطاء

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن تعديلات جديدة ستُصدرها لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم خاصة بلائحة الوسطاء، أبرزها ضرورة وجود وسيط سعودي في أي صفقة أو عقد يتم إبرامه عن طريق وسيط أجنبي، على أن يتفق الطرفان على حصة كلٍ منهما.