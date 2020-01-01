أخبار الاتحاد اليوم | التعاون يعيق انضمام السواط وخطة هروب المولد والقرني

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 6 يوليو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الاتحاد السعودي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم الإثنين 6 يوليو 2020 ...

وكيل لاعبين: أمين بخاري فضّل الانتقال إلى النصر عن التجديد للاتحاد

أكد جراح الظفيري، وكيل اللاعبين، على أن أمين بخاري حارس مرمى النصر الجديد، فضل الانتقال إلى العالمي، عن تجديد عقده مع الاتحاد.

الظفيري قال خلال تصريحات تليفزيونية: "بخاري فضل الانتقال إلى النصر، بالرغم من تلقيه عروضًا كثيرة، أبرزها من الاتحاد للتجديد، لأن العالمي فريق بطولات".

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وأشار الظفيري إلى أن كثرة المسابقات التي يشارك فيها النصر، جعلت بخاري يعتقد أن مشاركته في الكثير من المباريات أمر مضمون، والأمر ليس متعلق بالعرض المالي الأكبر، لأن عرض الاتحاد كان بنفس القيمة المالية.

التعاون يعيق انتقال السوط إلى الاتحاد بخطوة "جريئة"

أكدت تقارير صحفية على أن عبد المجيد السواط، لاعب وسط نادي التعاون، لن ينتقل إلى صفوف نادي الاتحاد الموسم المقبل، مشيرة إلى أنه سيستمر في صفوف السكري الموسم القادم.

وأشار الإعلامي عبد العزيز المريسل خلال تصريحات تليفزيونية، إلى أن مجلس إدارة التعاون، قام بتفعيل بند في عقد السواط، بالتجديد لمدة موسم إضافي.

وتابع: "التعاون أرسل العقود إلى لجنة الاحتراف، وموقفه سليم وفقًا لما أكدته اللجنة، وانتقاله للاتحاد خلال الصيف الجاري تأجل".

رغم نفي الاتحاد .. المولد والقرني يضعان خطة للرحيل عن العميد

أكدت تقارير صحفية، على أن ثنائي الاتحاد فهد المولد وفواز القرني، وضعا خطة من أجل الرحيل عن صفوف العميد خلال الفترة القادمة.

وأشار الناقد الرياضي عدنان جستنية إلى أن المولد وزميله فواز القرني، وضعا خطة للرحيل بالفعل، بأنهما سينتظران ما سيحدث في الاتحاد، وهل سيعود الفريق إلى مكانته الطبيعية، بالمنافسة على كل الألقاب والبطولات أم لا.

جستنية شدد على أنه في حالة تواصل معاناة الاتحاد الفترة القادمة، سيقوم المولد والقرني بفسخ عقديهما مع الفريق، والرحيل نهائيًا عن الفريق.

جاء ذلك رغم نفي نادي الاتحاد كل ما تردد حول رغبة المولد والقرني في الرحيل عن العميد بعد التغييرات الإدارية الأخيرة بالفريق.

كاريلي يمنح الوجوه الشابة فرصة في معسكر أبها

ضم البرازيلي فابيو كاريلي، المدير الفني لفريق الاتحاد، عددًا من الوجوه الشابة لمعسكر الفريق المقام في أبها، وذلك لمنحهم فرصة للظهور مع الفريق خلال فترة المعسكر الذي سنتهي 25 يوليو الجاري.

كاريلي سيمنح العناصر الشابة فرصة لتقديم كل ما لديها لإقناعه بالاستمرار مع الفريق عقب المعسكر الذي سيشهد برنامجًا تدريبيًا متكاملًا، بحصص تدريبية متنوعة لياقية وفنية وتكتيكية.

ويخوض الاتحاد خلال المعسر 4 مباريات ودية، قبل استئناف مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بمواجهة فريق أبها، بالجولة 23.