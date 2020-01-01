أخبار الاتحاد اليوم | التخلص من بيزيتش عودة البطولة العربية

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 29 يونيو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الاتحاد السعودي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم الإثنين 29 يونيو 2020 ...

الاتحاد العربي يرفض إلغاء كأس محمد السادس ويحدد نظامًا جديدًا

استقر الاتحاد العربي لكرة القدم، على مصير بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال، حيث رفض فكرة إلغاء البطولة وحدد نظامًا جديدًا من أجل إنهائها.

وتبقى في البطولة 4 مباريات، بواقع مباراة إياب نصف النهائي بين الإسماعيلي والرجاء المغربي، ومباراتين بين الشباب والاتحاد السعوديان في نفس الدور، والمباراة النهائية المقرر إقامتها على ملعب محمد الخامس بالمغرب. " اقرأ التفاصيل "

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الاتحاد يكثف تحضيراته وأوسكار يستلم مهامه

كثف الجهاز الفني لفريق نادي الاتحاد، بقيادة المدرب البرازيلي فابيو كاريلي، تحضيراته بتدريبات على فترتين صباحية ومسائية، استعدادًا لاستئناف الدوري السعودي للمحترفين.

وشهدت التدريبات مباشرة البرازيلي أوسكار رودريجيز مدرب حراس المرمى الجديد لمهامه، حيث اجتمع بحراس المرمى قبل خضوعهم لتدريبات متنوعة.

الاتحاد يعتمد معسكر أبها

اعتمدت إدارة نادي الاتحاد، معسكر الفريق بمدينة أبها خلال الفترة القادم، حيث سيمتد إلى ثلاثة أسابيع قادمة، يتخلله برنامج تدريبي متكامل ومباريات ودية لإعداد اللاعبين للمواجهات الرسمية.

الاتحاد استقر على إقامة المعسكر في منطقة عسير، بعد مشاورات مع الجهاز الفني بقيادة كاريلي، من أجل الإعداد الأمثل للفريق، بعد أن فضلت عدة أندية إقامة معسكراتها في مدينة الطائف.

الاتحاد يسعى للتخلص من بيزيتش

تسعى إدارة نادي الاتحاد للتخلص من المهاجم الصربي ألكسندر بيزيتش، مهاجم الفريق المعار حاليًا لفريق سيول الكوري الجنوبي خلال الفترة القادمة.

وأشارت صحيفة "عكاظ" السعودية، إلى أن الاتحاد يسعى لتسويق المدة المتبقية من عقد بيزيتش، لتجنب دفع الرواتب الشهرية بدءًا من شهر يوليو القادم.

ويصل بيزيتش إلى مدينة جدة خلال الأيام القادمة، من أجل الانضمام لتدريبات الفريق، بعد انتهاء إعارته للفريق الكوري.