أخبار الاتحاد اليوم | أحوال ما بعد البلوي وحوار المالكي

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 3 يونيو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الاتحاد السعودي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم الأربعاء 3 يونيو 2020 ...

تطور محلي وصفقات مضروبة .. ماذا تغير بالاتحاد عقب رحيل منصور البلوي؟

نستعرض ما تغير في الاتحاد منذ اختفاء منصور البلوي؛ رئيس النادي السابق. ( طالع التفاصيل )

الحياة تتوقف في المملكة وفخر العرب لقب محسوم .. ماذا لو كان محمد صلاح لاعبًا سعوديًا

في هذا التقرير التخيلي نستعرض لكم فيما يلي أبرز العوامل التي كانت ستتغير في حالة لو كان محمد صلاح لاعبًا سعوديًا. ( طالع التفاصيل )

الأهلي يكشف عن مقدم عقد عسيري وغموض مصير هزازي .. عناوين الصحف السعودية 3 يونيو

نستعرض معًا أبرز عناوين الصحف الرياضية والصفحات الرياضية في مختلف الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم 3 يونيو. ( طالع التفاصيل )

عبد الإله المالكي: خسارة الاتحاد تحرمني من النوم والهلال لم يستحق الفوز علينا

لاعب وسط الاتحاد يتحدث عن مباراة فريقه ضد الهلال وأشياء أخرى ضمن حواره مع صحيفة الرياضية. التفاصيل هنا

تحديد مصير بوني وضم مهاجم جديد للاتحاد في هذه الحالة

ويلفريد بوني انضم للاتحاد في يناير الماضي وقد قرر المدرب فابيو كاريلي مصيره بالفعل. التفاصيل هنا

كشف حقيقة مفاوضات النصر مع فهد المولد

هل سينتقل نجم الاتحاد إلى النصر؟ التفاصيل هنا