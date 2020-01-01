أخبار الاتحاد اليوم | مفاجأة من العيار الثقيل والقرني يثير القلق

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 21 يونيو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الاتحاد السعودي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم الأحد 21 يونيو 2020 ...

تقارير .. فهد المولد وفواز القرني في طريقهما إلى النصر

فجر الناقد الرياضي عدنان جستنية، مفاجأة من العيار الثقيل، بأن هناك تمهيدًا لانتقال ثنائي الاتحاد فهد المولد وفواز القرني إلى صفوف نادي النصر، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وشهد نادي الاتحاد تغييرات في الجهاز الإداري، بإقالة حمد الصنيع من منصب المدير التنفيذي للفريق، وتعيين حامد البلوي بدلًا منه، متمنيًا له التوفيق خلال الفترة القادمة. " اقرأ التفاصيل "

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الصنيع يسلم مهامه بـ"الكمامة"

تواجد حمد الصنيع، رفقة الرئيس التنفيذي الجديد للاتحاد في مقر النادي وهو مرتديًا "الكمامة"، من أجل إجراءات التسليم والاستلام.

وكان أنمار الحائلي رئيس الاتحاد، قد أصدر قرارًا بتعيين حامد البلوي في منصب المدير التنفيذي بدلًا من الصنيع.

القرني يثير قلق جماهير الاتحاد

أثار فواز القرني حارس مرمى الاتحاد قلق جماهير فريقه، بعدما ألمح بشكل غير مباشر، بنهاية مشواره مع العميد.

القرني نشر عبر موقع تبادل الصور "إنستجرام" صورة معلقًا عليها بكلمة واحدة "النهاية"، ثم قام بحذفها بعد ذلك، وهو ما فسره البعض بأن هناك أزمة حاليًا بينه وبين إدارة النادي.

حقيقة عودة نواف المقيرن

كشف الناقد الرياضي محمد البكيري حقيقة ما تردد حول عودة نواف المقيرن، من أجل دعم نادي الاتحاد، بعد رحيل حمد الصنيع.

وأشار البكيري إلى أن المقيرن دائمًا ما يدعم الإدارة، دون النظر لأي أمور أخرى.