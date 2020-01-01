أخبار الاتحاد اليوم | كعكي يُعيد الأجانب، وبلوي مديرًا تنفيذيًا جديدًا

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 20 يونيو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الاتحاد السعودي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم السبت 20 يونيو 2020 ...

إدارة الاتحاد تستقر على العناصر الجديدة في الإدارة

أوضحت صحيفة الجزيرة السعودية أن إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي أتمت الاتفاق مع حامد البلوي على توليه منصب المدير التنفيذي لكرة القدم بالنادي، فيما سيتولى مشعل السعيد منصب مدير الكرة وسينضم مروان مهدي للكادر الإداري في الفريق.

نائب رئيس الاتحاد يتكفل بعودة الأجانب

كشفت صحيفة الجزيرة السعودية عن تكفل أحمد كعكي نائب رئيس الاتحاد بتوفير طائرة خاصة لعودة المدرب فابيو كاريلي واللاعبين الأجانب وعلى رأسهم رومارينيو إلى السعودية نهاية الأسبوع الجاري، وسيتجمع الأجانب جميعًا في دبي ومن ثم سينتقلون إلى جدة.

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