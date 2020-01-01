أخبار الاتحاد اليوم | مفاوضات متواصلة مع اللاعبين لتخفيض رواتبهم

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 18 إبريل

تصدرت مفاوضات الإدارة مع اللاعبين لتخفيض الرواتب أخبار الاتحاد السعودي اليوم السبت، دون تجاهل الحديث عن أوضاع اللاعبين وتدريباتهم المنزلية وسوق الانتقالات.

ورغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الاتحاد مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

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تحديد موعد عودة الدوري السعودي للمحترفين

أكدت تقارير صحفية سعودية تحديد الاتحاد السعودي لكرة القدم، ورابطة دوري المحترفين، موعد مبدئي لعودة منافسات الدوري السعودي للمحترفين. التفاصيل هنا

تشيكو لجول : أتمنى تدريب الاتحاد، حمزة إدريس الأفضل وهدفي في النصر لا يُنسى

بالتأكيد يُعد اللاعب البرازيلي تشيكو واحدًا من أفضل عشرة أجانب ارتدوا قميص نادي الاتحاد طوال تاريخه، وذلك نظرًا لما قدمه مع العميد. التفاصيل هنا .

الغامدي ينتظر قرار كاريلي

ينتظر عبد الرحمن الغامدي لاعب الاتحاد قرار المدرب فابيو كاريلي لحسم مستقبله مع الفريق في ظل انتهاء عقده بنهاية الموسم الجاري ودخوله الفترة الحرة منذ يناير الماضي، وأوضحت صحيفة عكاظ أن اللاعب يمتلك عدة عروض لكنه يمنح الأولوية للتجديد مع الاتحاد ولذا مازال ينتظر قرار المدرب البرازيلي.

عدد من اللاعبين يرفضون تخفيض رواتبهم

تبذل إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي جهودًا مضنية لإقناع لاعبي الفريق بالموافقة على تخفيض رواتبهم بنسبة 50% لمدة 3 أشهر نظرًا لتوقف النشاط الكروي بسبب أزمة فيروس كورونا، إذ وافقت مجموعة من اللاعبين على ذلك فيما يرفض البعض.