أخبار الاتحاد اليوم | بريجوفيتش مُهدد بالسجن، وحميدان يُريد العميد

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 12 يونيو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الاتحاد السعودي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم الجمعة 12 يونيو 2020 ...

مهاجم الاتحاد مُهدد بالسجن في صربيا

كشفت مصادر صحفية صربيا عن أن ألكساندر بريجوفيتش مهاجم الاتحاد السعودي بات مهددًا بالسجن بعدما خرق حظر التجوال والإقامة الجبرية المفروضة عليه يوم أمس، إذ شوهد خارج بيته لحضور إحدى الحفلات.

وأوضحت الصحافة الصربية أنه إن تأكد هذا الأمر، ستكون عواقبه وخيمة، إذ سيقضي اللاعب بقية فترة الإقامة الجبرية التي فرضت عليه في إبريل الماضي لخرقه حظر التجوال في السجن بدلًا من منزله.

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