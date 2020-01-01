أخبار الاتحاد اليوم | بوني تحت المراقبة وفضل البلوي في نهائي آسيا 2004

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 26 إبريل

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الاتحاد مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم الأحد 26 إبريل 2020 ...

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ويلفريد بوني تحت المراقبة

أوضحت صحيفة "الشرق الأوسط" أن البرازيلي فابيو كاريلي؛ المدير الفني للاتحاد، قرر وضع الإيفواري ويلفريد بوني؛ مهاجم الفريق، تحت المراقبة خلال الفترة المقبلة ، لحسم مصيره سواء بالاستمرار مع النمور أو الرحيل.

وأشارت الصحيفة أن المدرب البرازيلي يهدف للتعاقد مع مهاجم جديد إذا فشل الإيفواري في إثبات نفسه.

علاقة البلوي بتشكيل نهائي آسيا 2004

كشف مناف أبو شقير؛ لاعب الاتحاد الأسبق، عن كواليس خوض العميد نهائي دوري أبطال آسيا 2004.

وقال أبو شقير، خلال تصريحاته إذاعية: "منصور البلوي هو من وضع لنا تشكيل الفريق في إياب النهائي الآسيوي 2004، وحرص على إراحة الفريق عن طريق تخصيص طائرة خاصة لنا للسفر إلى كوريا".

وأضاف: "الفريق تكاتف بعد الهزيمة في الذهاب، وتعاهدنا على العودة بالكأس وهو ما حدث بالفعل".

ماذا قدم أنسيلمو مع الوحدة ليتصارع عليه كبار الدوري السعودي؟

يتصارع الاتحاد مع الهلال والأهلي، لضم البرازيلي أنسيلمو دي مورايس؛ محترف الوحدة، فدعونا نستعرض ماذا قدم للتصارع عليه؟ ( طالع التفاصيل )

التوصل لاتفاق مع جلطة سراي على تأخير الدفعة الأخيرة

نجح الاتحاد في التوصل لاتفاق مع نادي جلطة سراي التركي على تأجيل الدفعة المتبقية من صفقة ضم جاري رودريجز إلى موعد لاحق بسبب أزمة فيروس كورونا وآثارها السلبية على وضع الأندية المالي.