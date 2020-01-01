أخبار الاتحاد اليوم | الكشف عن موقف ساسي والأحمدي ونجم باهيا

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 6 يونيو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الاتحاد السعودي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم الجمعة 6 يونيو 2020 ...

هل تقدم الاتحاد بعرض لضم نجم باهبا؟ عدنان جستنيه يُجيب

نفى الإعلامي السعودي عدنان جستنيه الأخبار التي تحدثت حول تقديم الاتحاد عرض ضخم لضم لاعب الوسط جريجور دا سيلفا، مؤكدًا عبر حسابه الرسمي على تويتر أنها مجرد أخبار كاذبة.

كريم الأحمدي: أريد الاعتزال في هولندا

نقلت صحيفة المنتخب المغربية عن كريم الأحمدي قوله حول مستقبله "الجميع يعلم أنني أريد الاعتزال في هولندا، أريد ختام مسيرتي مع فريق سبق أن لعبته له، وبالتأكيد فينورد خيار رائع، علاقتي مع جميع من في النادي مازالت رائعة وكل شيء ممكن في كرة القدم".

يُذكر أن لاعب الوسط المغربي مرتبط بعقد سينتهي بنهاية الموسم الجاري مع الاتحاد وقد تحدثت مصادر خاصة لجول أمس مؤكدة أن المدرب فابيو كاريلي طلب تجديد عقد اللاعب.

المزيد من الفرق

طلال العبسي: جدية الأهلي جعلتني أفضله على الاتحاد

قال مدافع التعاون طلال العبسي أن تمتع الأهلي بالجدية اللازمة في المفاوضات دفعته لقبول عرضه وتفضيله على عرض الاتحاد لضمه، وقد وقع اللاعب عقدًا مع الراقي لتمثيله بدءً من الموسم القادم وعقب نهاية عقده مع نادي سكري القصيم.

وكيله: لم يصلنا عرض من الاتحاد لفرجاني ساسي