أخبار الاتحاد اليوم | مدرب جديد وعرض أمريكي لمهاجم الفريق

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 26 يونيو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الاتحاد السعودي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم الجمعة 26 يونيو 2020 ...

مهاجم الاتحاد يتلقى عرضًا من الدوري الأمريكي

كشفت تقارير صحفية صربية عن الخطوة الجديدة للمهاجم الصربي ألكسندر بريجوفيتش لاعب نادي الاتحاد المتواجد حاليًا في بلاده.

وبحسب صحيفة kurir الصربية فإن بريجوفيتش سيواصل مسيرته في الولايات المتحدة الأمريكية، وتحديداً في دوري . " اقرأ التفاصيل "

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الاتحاد يتعاقد مع مدرب بالميراس البرازيلي

نجحت إدارة نادي الاتحاد، في التعاقد مع أوسكار رودريجيز، مدرب حراس مرمى فريق بالميراس البرازيلي السابق.

وأشارت شبكة "ESPN" العالمية، إلى أن أوسكار قد رحل عن بالميراس في 9 يونيو الماضي، ليصبح مدربًا في نادي اتحاد جدة.

طائرة الاتحاد تصل إلى جدة خلال 24 ساعة

أكدت تقارير صحفية، على أن الجهاز الفني واللاعبين البرازيليين، وصلوا إلى مدينة دبي الإماراتية، من أجل العودة إلى السعودية.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن الجهاز الفني واللاعبين البرازيليين، ينتظرون وصول بقية المحترفين إلى دبي، من أجل القدوم إلى جدة في طائرة واحدة.

ويصل كلًا من الإيفواري بوني من لندن والمغربي كريم الأحمدي من هولندا والتونسي أنيس البدري من باريس.

تقارير: الاتحاد لم يتوصل لاتفاق مع كريم الأحمدي لتجديد عقده

أكدت تقارير صحفية، على أن نادي الاتحاد لم يتوصل لاتفاق مع كريم الأحمدي، لاعب وسط وقائد العميد، من أجل تمديد عقده الذي سينتهي بنهاية الموسم الحالي حتى الآن.

وينتهي عقد الأحمدي مع الاتحاد بنهاية الموسم الحالي، حيث يحق له التوقيع لأي فريق آخر، خلال الفترة الحالية، للانتقال له في صفقة انتقال حر، دون العودة إلى ناديه. " اقرأ التفاصيل "