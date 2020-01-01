أخبار الاتحاد اليوم | فحوصات جديدة لجروهي، وحل أزمة جيل

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 4 يوليو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الاتحاد السعودي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم السبت 4 يوليو 2020 ...

كاريلي يضم الراعي ويونس لمعسكر الاتحاد

قرر البرازيلي فابيو كاريلي المدير الفني للاتحاد ضم لاعبي فريق الشباب يونس عبد الواحد وعلي الراعي لقائمة الفريق التي ستخوض معسكرًا إعداديًا في أبها بدءًا من غدٍ الأحد استعدادًا لاستئناف الدوري السعودي.

صحيفة الرياضية السعودية أوضحت أن المدرب اقتنع بأداء اللاعبين خلال التدريبات الأخيرة، وقد صعد اللاعبان للفريق الأول خلال الموسم الجاري على فترات وخاض عبد الواحد مباراة واحدة فيما لم يلعب زميله أي لقاء.

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الاتحاد يحل أزمة ليوناردو جيل

توصل الاتحاد إلى حل لمشكلة وصول لاعب وسطه ليوناردو جيل من الأرجنتين إلى السعودية، حيث اتفق مع ناديي الشباب وضمك على استئجار طائرة خاصة تعيد لاعبي الأندية الثلاثة (كريستيان جوانكا وجيل وسيرجيو فيتور) للانتظام في تدريبات فرقهم الجماعية عقب خضوعهم للفحوصات الطبية اللازمة، ومن المتوقع أن يصل اللاعبون إلى جدة خلال الأيام الثلاثة القادم بعد إقلاعهم من بوينس آيرس مرورًا بالبرازيل.

فحوصات جديدة لمارسيلو جروهي .. هل يعود مع جيل؟

سيُجري حارس المرمى البرازيلي مارسيلو جروهي فحوصات جديدة للتأكد من تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا خلال الساعات القليلة القادمة، وفي حال تأكد شفائه سيعود إلى السعودية على متن الطائرة الخاصة التي ستحمل زميله ليوناردو جيل من الأرجنتين.

كان اللاعب قد تخلف عن العودة إلى جدة مع زملائه من البرازيل بسبب اكتشاف إصابته بالفيروس القاتل، ويقضي حاليًا فترة العزل المنزلي.

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