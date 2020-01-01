أخبار الاتحاد اليوم | النصر يعلق على اعتذار المولد والعميد يحذر لاعبيه

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 17 أبريل

سيطر اعتذار فهد المولد نجم نادي الاتحاد لنادي النصر، على أخبار نادي الاتحاد السعودي اليوم الجمعة 17 أبريل، بجانب تحذير إدارة النادي، بسبب التصريحات الإعلامية.

ورغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الاتحاد مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

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بعد اعتذار المولد .. النصر: هذه هي أخلاقياته

علق سعود الصرامي؛ المتحدث الرسمي باسم نادي النصر السعودي، على الاعتذار الذي تقدم به فهد المولد؛ مهاجم اتحاد جدة، إلى جمهور العالمي، مشيدًا بالروح الرياضية التي يتمتع بها اللاعب. " اقرأ التفاصيل "

فيديو | فهد المولد: اشتقت إلى صديقي ميسي .. نلعب "بابجي" دائمًا

عبر فهد المولد، مهاجم نادي الاتحاد السعودي، عن اشتياقه إلى صديقه الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب نادي برشلونة الإسباني، مشيرًا إلى علاقة الصداقة القوية التي تربط بينهما. " اقرأ التفاصيل "

مونتاري - اللاعب الذي قهر برشلونة وأوقف ميسي ثم فشل مع الاتحاد

في 17 يوليو 2014 حسم نادي الاتحاد تعاقده رسمياً مع الغاني سولي مونتاري لمدة موسمين بمقابل مادي وصل إلى 14 مليون يورو، بعدما وافق الروماني بولوني مدرب العميد حينها علي رغبة منصور البلوي عضو شرف النادي والمشرف العام علي الكرة في ضم لاعب ميلان السابق. " اقرأ القصة كاملة "

الاتحاد يمنع لاعبيه من التصريحات ويحذرهم

وجهت إدارة نادي الاتحاد تحذيرًا إلى لاعبي الفريق، من الإدلاء بأي تصريحات لأي وسيلة إعلامية، أو حساباتهم الشخصية، إلا بإذن إدارة النادي، بالإضافة لتطبيق اللائحة الداخلية على كل من يخالف هذا القرار.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية، إلى أن إدارة الكرة بنادي الاتحاد أصدرت تعميمًا لجميع اللاعبين، تؤكد خلاله على أهمية الالتزام باللائحة الداخلية للنادي.

الاتحاد يستأنف ضد قرار فيفا بشأن داكوستا

قررت الإدارة القانونية بنادي الاتحاد، بالاتفاق مع المحامي، تقديم استئناف في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، من أجل الطعن في قرار فض المنازعات.

وكانت لجنة فض المنازعات قد اتخذت قرارًا بتغريم الاتحاد مبلغ 3 ملايين يورو، لصالح المغربي مروان داكوستا مدافع الفريق السابق، الذي فسخ عقده بسبب عدم حصوله على مستحقاته السابقة.