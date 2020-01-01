أخبار الاتحاد اليوم | سبب أزمة المولد والتعويض بملعبين

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 9 يوليو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الاتحاد السعودي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم الخميس 9 يوليو 2020 ...

ساندناك فطعنتنا وسننزلك أسفل سافلين .. رسائل جمهور الاتحاد لفهد المولد

صدم فهد المولد؛ مهاجم الاتحاد السعودي، جمهور ناديه بعد تصرفه المفاجئ، مما جعلهم يوجهون رسائل العتاب له.

ونستعرض في السطور التالية جزء من رسائل الجمهور للفهد الأسمر، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".. " اقرأ التفاصيل "

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12 مليون ريال سبب أزمة المولد مع الاتحاد

أكدت تقارير صحفية، على أن السبب وراء الأزمة بين فهد المولد ونادي الاتحاد، هو مبلغ 12 مليون و 800 ألف ريال سعودي، بعدما تلقى وعودًا سابقة بشكل شفهي للحصول على هذا المبلغ.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية، إلى أن المولد تلقى وعدًا قبل المشاركة في كأس العالم 2018 مع المنتخب السعودي في روسيا، بالمبلغ المذكور، كمستحقات خاصة، إلا أنها لم تدفع ولم تقيد بشكل رسمي، في عقده الجديد إلا في مراسلات غير رسمية.

جاء ذلك بعدما غادر فهد المولد معسكر فريقه أمس في أبها، وهو ما دعا الإدارة إلى إصدار بيان رسمي، توضح فيه وجهة نظرها، وهو ما رد عليه اللاعب بأنه سيوضح الحقيقة كاملة.

شخصيات اتحادية بارزة تتدخل لحل أزمة فهد المولد

أكدت تقارير صحفية، على أن هناك شخصيات اتحادية بارزة، تدخلت خلال الساعات الماضية، من أجل المحاولة لحل أزمة اللاعب فهد المولد مع نادي الاتحاد.

وأشارت صحيفة عكاظ إلى أن فهد المولد مازال متمسكًا بمطالبه التي تتمثل في الحصول على مبالغ مالية مستحقة له، وهو الأمر الذي دفعه لمغادرة معسكر الفريق المقام في أبها.

عودة الشنقيطي والقرني لتدريبات الاتحاد

شهدت تدريبات نادي الاتحاد عودة مهند الشنقيطي، الظهير الأيمن لفريق نادي الاتحاد، إلى المعسكر الإعدادي المقام في أبها، تحضيرًا لاستئناف الدوري.

وأظهرت الفحوصات الطبية خلو جسد الشنقيطي من عدوى كورونا، ليعود إلى التدريبات، حيث فرض عليه الجهاز الفني بقيادة كاريلي برنامجًا لياقيًا، بدأ فورًا ويستغرق من يومين إلى 3، قبل المشاركة مع الفريق.

وعاد فواز القرني حارس مرمى الاتحاد إلى التدريبات الجماعية، مع تعافيه من إصابة في عضلة الفخذ، لحقت به أثناء حصة الجمعة الماضي التي أقيمت في جدة.

تعويض الاتحاد بملعبين بعد الشكوى من رديف "المحالة"

رفض البرازيلي فابيو كاريلي، المدير الفني للاتحاد، خوض لاعبيه تدريبات على الملعب الرديف لمدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية "المحالة" في عسير، بسبب إشكالية أرضية الملعب.

وأشارت صحيفة الاقتصاية السعودية إلى أن إدارة الاتحاد سارعت وخاطبت مكتب وزارة الرياضة في عسير، لإيجاد ملعب بديل عن الملعب الحالي، ووافقت بدورها الوزارة على إعطائه الملعب الثاني في مدينة المحالة الرياضية.

وتلقت إدارة الاتحاد عرضًا لإقامة التدريبات على ملعب جامعة أبها كخيار إضافي للاتحاد، في حال رغب في ذلك.