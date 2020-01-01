أخبار الاتحاد اليوم | البدري تحت التقييم وعرض رسمي لنجم باهيا

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 5 يونيو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الاتحاد السعودي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم الجمعة 5 يونيو 2020 ...

الاتحاد يُقدم عرضًا جيدًا لضم نجم وسط باهيا البرازيلي

أفادت المصادر الصحفية البرازيلية أن إدارة الاتحاد السعودي قدمت عرضًا قيمته ثلاثة ملايين يورو لضم لاعب الوسط جريجور دا سيلفا، وأشارت تلك المصادر إلى تأكيد باهيا وصول العرض السعودي عبر وكيل الأعمال باولو بيتومبيرا.

ولن تكون مهمة الاتحاد في التعاقد مع اللاعب صاحب الـ26 عامًا سهلة أبدًا، خاصة أنه مطلوب في أكثر من نادٍ برازيلي أبرزها بالميراس بجانب رفض ناديه التخلي عنه.

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