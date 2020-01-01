أخبار الاتحاد اليوم | صدمة جديدة من فيفا وقصة تغريدة استفزاز النصر

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 27 إبريل

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الاتحاد مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم الإثنين 27 إبريل 2020 ...

المزيد من الفرق

اقرأ أيضًا | حمدالله والهدافون التاريخيون في موسم واحد من الدوريات العربية

خاص جول | "فيفا" يصدم الاتحاد السعودي بسبب لويس سييرا

تلقى نادي الاتحاد السعودي، صدمة من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، خلال خطاب أرسله الأخير صباح اليوم الإثنين، يخص المدرب التشيلي لويس سييرا، المدير الفني السابق للعميد. (طالع التفاصيل)

قصة استفزاز الاتحاد لجمهور النصر وبشرى للجماهير

أجرى "بث الحجر مع عمر" حوارًا مع يحيى بخش؛ مدير المركز الإعلامي بنادي الاتحاد السعودي، كشف به عن تفاصيل التغريدة التي سخر بها ناديه من النصر. (طالع التفاصيل)

أول المغادرين

أوضحت صحيفة "الشرق الأوسط" أن إدارة الاتحاد حددت قائمة الراحلين عن الفريق في الميركاتو الصيفي المقبل، مشيرة إلى أن المهاجم عبد الرحمن الغامدي جاء على رأس القائمة.

حديد: نهائي 2009 الأصعب في حياتي

يرى العماني أحمد حديد؛ لاعب الاتحاد السابق، أن خسارته مع العميد لنهائي دوري أبطال آسيا 2009، كان هو اللحظة الأصعب في مسيرته الكروية.

وقال حديد، في بث مباشر عبر موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام": "خسارتنا للنهائي القاري 2009 أمام بوهانج ستيلرز الكوري بهدفين مقابل هدف من أصعب اللحظات وأكثرها صدمة، لم أنسى هذه المباراة أبدًا، خاصةً وأنها هزيمة أمام من لا يستحق اللقب".