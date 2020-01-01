أخبار الاتحاد اليوم | تعافي المدافع من كورونا والأحمدي يحسم موقفه

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 3 يوليو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الاتحاد السعودي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم الجمعة 3 يوليو 2020 ...

كريم الأحمدي يكشف حقيقة رغبته في العودة إلى هولندا

أكدت صحيفة عكاظ السعودية، على أن إدارة نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي، توصلت لاتفاق مع المغربي كريم الأحمدي، لتمديد عقده حتى نهاية الموسم الحالي.

الأحمدي قال خلال تصريحات للصحيفة السعودية: "كل ما تردد حول رحيلي عن الاتحاد وعودتي إلى الدوري الهولندي غير صحيح".

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وتابع: "كل ما تم نشره حول اتفاقي مع تفينتي الهولندي للعودة والإشراف على فريقه الشاب كمدرب، أخبار غير صحيحة بالمرة".

مدافع الاتحاد يعلن تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا

أعلن حمدان الشمراني، مدافع فريق نادي الاتحاد، عن تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا، بعدما تعرض له مؤخرًا.

وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة لنتيجة الفحص الطبي لمدافع الاتحاد، والتي تؤكد تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا.

ويعود حمدان الشمراني للمشاركة مع فريقه الاتحاد بالتدريبات الجماعية، استعدادًا لاستكمال الجولات المتبقية من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أمين بخاري يوجه الشكر لإدارة الاتحاد ولاعبيه

وجه أمين بخاري، حارس مرمى نادي النصر الجديد، الشكر إلى إدارة نادي الاتحاد ولاعبيه والجماهير، بعدما انضم للعالمي رسميًا، بداية من الموسم الجديد.

بخاري نشر عبر حسابه على موقع "تويتر" تغريدة جاء فيها: "بداية اليوم عقدي الجديد مع النصر، وبإذن الله تحقق هذه التجربة التوفيق والنجاح".

وتابع: "أقدم شكري إلى إخواني إدارة ولاعبي الاتحاد، كما أشكر كل جماهير نادي الاتحاد على دعمهم لي خلال السنوات الماضية، وأتمنى لهم التوفيق".

الاتحاد يجهز البرازيلي جوناس لمواجهة الشباب عربيًا

بدأ الجهاز الفني للاتحاد، بقيادة البرازيلي فابيو كاريلي، تجهيز البرازيلي جوناس دي سوزا لاعب الفريق، من أجل المشاركة في نصف نهائي بطولة محمد السادس للأندية العربية.

وأشارت صحيفة الرياضية السعودية إلى أن سيسجل الاتحاد اللاعب رسميًا في قائمة البطولة، عندما تفتح فترة التسجيل الجديدة، والتي ستكون في نهاية الموسم الجاري.

كاريلي وضع جوناس ضمن قائمته التي ستغادر إلى منطقة عسير الأسبوع المقبل، من أجل إجراء المعسكر هناك.

أسامة المولد يسعى لحل أزمته مع نادي الاتحاد

أكد فهر الطيب، وكيل أعمال سعيد المولد، الظهير الأيمن لفريق الأهلي، عن نية اللاعب في إنهاء أزمته مع نادي الاتحاد، من أجل تجنب عقوبة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

الطيب قال خلال تصريحات لصحيفة عكاظ السعودية: "المولد ينتظر الحصول على مستحقاته المالية لدى الأهلي، من أجل سدسد مبلغ 271 ألف دولار لنادي الاتحاد، وهي غرامة فيفا.

وكيل المولد أشار إلى أنه لديه علم بأن منتصف يوليو الجاري ستكون نهاية مهلة السداد، من أجل إغلاق الموضوع.