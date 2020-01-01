أخبار الاتحاد اليوم | احتجاز ليوناردو جيل وتهديدات من الفيفا

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 22 إبريل

عادت الأزمات لتطلع علينا في أخبار الاتحاد السعودي اليوم الأربعاء 22 إبريل 2020.

ورغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الاتحاد مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم الأربعاء 22 أبريل 2020 ...

محترف الاتحاد مُحتجز في ألمانيا

وجه الأرجنتيني ليوناردو جيل؛ محترف اتحاد جدة السعودي، صرخة إلى الجهات المسؤولة، لإنقاذه بعد احتجازه في ألمانيا في وضع غير إنساني. (طالع التفاصيل)

الفيفا يُهدد الاتحاد بالإيقاف 3 فترات تسجيل بسبب مروان دا كوستا

يبدو أن إدارة نادي الاتحاد ستكون مُجبرة على إيجاد حلاً فوريًا لأزمة اللاعب الدولي المغربي مروان دا كوستا. (طالع التفاصيل)

صفقة تبادلية مع فنربخشة

أشارت تقارير صحفية صربية أن نادي الاتحاد يسعى لاستعادة لاعبه جاري رودريجيز المعار إلى فنربخشة التركي، لحاجته لخدماته، مقابل انتقال اللاعب ألكسندر بريجوفيتش إلى الأخير، خاصة وأن النادي التركي لن يكون قادرًا على تكملة أقساط صفقة استعارة رودريجيز.

وليد الفراج يكشف الحالة التي سيتم فيها إلغاء الدوري السعودي

فجر وليد الفراج مفاجأة قد تكون صادمة لبعض جماهير الكرة السعودية، بعدما كشف في برنامجه عن احتمالية إلغاء الدوري السعودي للمحترفين. ( طالع التفاصيل )