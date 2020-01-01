أخبار الاتحاد اليوم | الرئيس يدعم الخزينة ويُطالب بإنقاذ الفريق

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 25 إبريل

ورغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الاتحاد مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم السبت 25 إبريل 2020 ...

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أول تحرك من إدارة الاتحاد لتجنب عقوبات الفيفا

يمر نادي الاتحاد السعودي بالعديد من الأزمات التي تُحاصر النادي خلال الفترة الحالية بسبب الديون المستحقة على النادي لعدد من الأطراف الخارجية إلى جانب لاعبين ومدربين سابقين. التفاصيل هنا

الرئيس يدعم الخزينة ويُطالب أعضاء الشرف بالتدخل

أفادت مصادر صحفية أن أنمار الحائلي رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي قدم دعمًا لخزينة النادي قدره 3.5 ملايين ريال سعودي، وقد طالب أعضاء شرف النادي بالتدخل ودعمه ماليًا لإنقاذه من الأزمة المالية التي تلاحقه خاصة القضايا مع اللاعبين الأجانب وتهدد بحرمانه من تسجيل اللاعبين في فترات الانتقالات القادمة.

الاتحاد يدرس خيارات التخلص من بريجوفيتش

تسعى إدارة الاتحاد للتخلص من المهاجم ألكساندر بريجوفيتش المبعد عن قائمة الفريق المحلية منذ سوق الانتقالات الشتوي الأخير، ويدرس النادي السعودي حاليًا خيارات إغلاق هذا الملعب سواء بإعارة أو بيع اللاعب الصربي نهائيًا أو التفاوض معه لفسخ العقد وديًا.

التوصل لاتفاق مع جلطة سراي على تأخير الدفعة الأخيرة

نجح الاتحاد في التوصل لاتفاق مع نادي جلطة سراي التركي على تأجيل الدفعة المتبقية من صفقة ضم جاري رودريجز إلى موعد لاحق بسبب أزمة فيروس كورونا وآثارها السلبية على وضع الأندية المالي.