أخبار الاتحاد اليوم | الدحيل يقتحم صراع الفوز بخدمات بلهندة

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 15 مايو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الاتحاد السعودي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم الجمعة 15 مايو 2020 ...

الوحدة يُجدد عقد أنسيلمو ويُخرجه من حسابات الاتحاد

أعلن الوحدة رسميًا تجديد عقد أنسيلمو الذي سبق أن ارتبط بعدد من الأندية السعودية بينها الاتحاد. التفاصيل هنا

محدث | اجتماع الاتحاد السعودي .. استقالة رئيس الرابطة وانقسام والاتحاد يترأس المعارضين

أحداث ساخنة شهدها اجتماع الاتحاد السعودي مع الأندية السعودية ورابطة دوري المحترفين، وقد أعلن الاتحاد رغبته في إلغاء الموسم الجاري من الدوري السعودي. التفاصيل هنا .

فراس شواط: رفضت الاتحاد وفضلت التعاقد مع أبها

كشف المهاجم التونسي فراس شواط لصحيفة الرياضية السعودية رفضه عرضًا من نادي الاتحاد خلال سوق الانتقالات الشتوي الماضي مفضلًا الانضمام لفريق أبها.

ولم يستبعد لاعب الصفاقسي السابق ارتداء قميص العميد مستقبلًا، إذ قال "تنتهي إعارتي مع نهاية الموسم الجاري، وبعدها لكل حادث حديث".

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الدحيل يُنافس النصر والاتحاد على خدمات بلهندة

أفادت مصادر صحفية مغربية أن نادي الدحيل القطري دخل في صراع الفوز بتوقيع يونس بلهندة لاعب جلطة سراي ومنتخب المغرب، والذي يضم عددًا من الأندية أبرزها الاتحاد والنصر من السعودية.

وينتهي عقد بلهندة مع النادي التركي صيف 2021 لكن المشاكل الكثيرة له مع جماهير الفريق أدت لخروجه من الحسابات وفتحت أمامه أبواب الرحيل الصيف القادم.