أخبار الاتحاد اليوم | رحيل الثلاثي ولحظات غيرت التاريخ

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 10 مايو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الاتحاد السعودي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم الأحد 10 مايو 2020 ...

الاتحاد يتخلى عن 3 أجانب ومفاجأة في مستقبل رودريجيز

كشفت صحيفة الاقتصادية السعودية عن بعض خطط نادي الاتحاد للموسم القادم، خاصة على صعيد اللاعبين الراحلين عن صفوفه. ( طالع التفاصيل )

تعيين البلوي وهدف العويران ولحظات غيرت التاريخ في كرة القدم السعودية

العديد من اللحظات تكون عابرة وعادية في بدايتها، لكنها تتحول إلى لحظات تاريخية غيرت التاريخ وتركت بصمات هائلة .. حديثنا اليوم عن لحظات غيرت تاريخ كرة القدم السعودية. ( طالع التفاصيل )

خاص جول | بقيادة ماجد ونور .. الحقباني يختار التشكيل الأمثل للكرة السعودية

تواصل "جول" مع بدر الحقباني؛ نجم الشباب السعودي الأسبق، حيث اختار التشكيل المثالي يضم أفضل اللاعبين السعوديين عبر التاريخ. ( طالع التفاصيل )

نجوم من الكرة السعودية يستحقون فيلمًا وثائقيًا على Netflix؟