أخبار الاتحاد اليوم | الرائد والمعارون ينتظرون قرار كاريلي

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 8 مايو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الاتحاد السعودي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم الجمعة 8 مايو 2020 ...

دا كوستا يفجر مفاجأة ويعد جمهور الاتحاد بكشف المستور

وجه المغربي مروان دا كوستا؛ مدافع الاتحاد السعودي السابق، رسالة إلى جمهور العميد، كاشفًا عن مفاجأة غريبة. التفاصيل هنا

رسميًا - كورونا يضرب لاعب الاتحاد السابق

واصل فيروس كورونا المستجد ضربه للوسط الرياضي في العالم بأكمله، فلم يكتفِ فقط بإيقاف جميع المسابقات الرياضية بمختلف أنحاء العالم. التفاصيل هنا .

الرائد ينتظر الغامدي

نفت إدارة الرائد دخولها في مفاوضات مع مهاجم الاتحاد عبد الرحمن الغامدي الذي سيدخل الفترة الحرة في عقده بعد شهر ونصف، وأوضحت مصادر خاصة من النادي لصحيفة الرياضية أنهم بانتظار دخول اللاعب الفترة الحرة في عقده لمحاولة التوصل معه لاتفاق حول ارتداء قميص الفريق الموسم القادم.

الرائد كان قد نافس الفيصلي على الفوز بتوقيع الغامدي خلال سوق الانتقالات الصيفي الماضي، لكن مطالب الاتحاد المالية حالت دون انتقال اللاعب الذي ينتظر قرار المدرب فابيو كاريلي بشأن مستقبله.

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كاريلي يُحدد مصير المعارين

أوضحت صحيفة الرياضية السعودية أن المدرب البرازيلي فابيو كاريلي سيُقرر مستقبل لاعبي الاتحاد المعارين بعد استئناف النشاط الكروي في السعودية، وقد أضافت الصحيفة أن المدرب قرر منح التونسي أنيس البدري فرصة أخرى في المباريات المتبقية من الموسم الجاري قبل تحديد مصيره.

الاتحاد الآسيوي يتغنى بإنجاز الاتحاد عام 2005

أشاد الاتحاد الآسيوي كثيرًا بإنجاز الاتحاد عام 2005 بالفوز بدوري أبطال آسيا دون أي خسارة، بعدما كان قد حقق اللقب في العام السابق.