مواجهة مصرية خالصة وقمة سعودية عراقية في ربع نهائي كأس محمد السادس

قرعة ربع ونصف نهائي البطولة العربية

سحبت اليوم في الرياض قرعة الأدوار النهائية من بطولة محمد السادس للأندية العربية الأبطال بحضور الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم.

ونجحت 7 فرق عربية في حجز مقاعدها في دور الـ8 من البطولة العربية، ويتبقى فقط مباراة واحدة فاصلة في مرحلة إياب دور الـ16 ستجمع مولودية الجزائر مع القوة الجوية العراقي في الجزائر يوم الـ16 من ديسمبر الجاري، علمًا أن لقاء الذهاب انتهى بالتعادل السلبي.

الاتحاد العربي يؤكد جاهزية ملاعب دور الـ8 في كأس محمد السادس لتقنية الفيديو

وضمت قائمة الفرق المتأهلة لربع نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال كلًا من: الاتحاد والشباب من السعودية والاتحاد والإسماعيلي من مصر وأولمبيك أسفي والرجاء من المغرب وأخيرًا الشرطة العراقي.

وأسفرت القرعة عن مواجهة مصرية خالصة تجمع الاتحاد السكندري مع الإسماعيلي وستُقام مباراة الذهاب على ملعب الأول، فيما سينتظر الرجاء المغربي هوية المتأهل من مباراة مولودية الجزائر والقوة الجوية وسيلعب الذهاب خارج ملعبه.

وسيلعب الفريقان المتأهلان نصف النهائي الأول وستُقام مباراة الذهاب خلاله في مصر والإياب على ملعب الفريق الآخر.

الاتحاد السعودي سيواجه أولمبيك آسفي المغربي الذي أقصى الترجي التونسي من دور الـ16، وسيُلعب الذهاب في جدة والإياب في المغرب.

الشباب وهو الممثل الثاني للسعودية في البطولة سيلعب ضد الشرطة العراقي وستقام المباراة الأولى في السعودية والثانية في العراق.