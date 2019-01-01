الاتحاد ينتظر رد بيدرو إيمانويل ويُجهز الخطة البديلة

بيدرو إيمانويل مدرب ألميريا هو الخيار الأول لنادي الاتحاد لخلافة محمد العبدلي الذي خلف المقال لويس سييرا

مازالت إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي تنتظر رد الإسباني بيدرو إيمانويل على عرضها تولي مسؤولية تدريب الفريق خلفًا لمحمد العبدلي الذي خلف المقال لويس سييرا.

ووضع الاتحاد اسم المدير الفني لألميريا على رأس قائمة المرشحين لتدريبه بسبب قدراته الممتازة ومعرفته السابقة بالكرة السعودية، وقد تواصل معه بالفعل والمفاوضات جارية بين الطرفين حاليًا.

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صحيفة الاقتصادية أوضحت أن الإدارة الاتحادية وتحسبًا لتوقف المفاوضات مع إيمانويل أعادت فتح ملف اسم مدرب أوروبي آخر كان ضمن المرشحين للمهمة.

ويرفض الحائلي الكشف عن هوية هذا المدرب الذي يُمثل الخطة البديلة، لكنه أكد قرب التوصل لاتفاق معه وأن الإعلان عنه سيكون بعد إنهاء كافة الإجراءات التعاقدية.

ومن جانب آخر، رفض الرئيس ما يُثار في الإعلام حول ملف اللاعبين الأجانب ونية النادي التخلي عن الثلاثي إيميليانو فيشيو وكارلوس فيلانويفا وألكساندر بريجوفيتش، مؤكدًا أن هذا الملف مؤجل حتى حسم هوية المدرب الجديد والذي سيكون مسؤولًا عن اختيار اللاعبين الأجانب المنوي التخلي عنهم أو ضمهم في سوق الانتقالات الشتوي.