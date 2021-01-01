نجاح جديد لإدارة الاتحاد في ملف القضايا المالية

الإدارة تواصل المضي قدمًا في ملف القضايا المالية

تواصل إدارة الاتحاد بقيادة أنمار الحائلي المضي قدمًا وبخطوات ممتازة في ملف القضايا المالية ضد النادي من أطراف داخل وخارج السعودية، وقد نجحت مؤخرًا في غلق قضية الترجي التونسي، حسبما أفادت صحيفة الرياضية السعودية.

الاتحاد وعلى مدار الأشهر الأخرى نجح في غلق العديد من القضايا وإنهاء الكثير من الشكاوى بحقه من لاعبين ومدربين أجانب سابقين، وذلك عبر تسديد المبالغ المستحقة عليه لمختلف الأطراف.

الرياضية أوضحت أن الإدارة الاتحادية نجحت في إغلاق قضية الترجي التونسي بشأن ضم جناحه أنيس البدري، وذلك بعدما سددت خلال الأسابيع الماضة مبلغ 750 ألف دولار تُمثل القيمة المتبقية من قيمة ضم اللاعب

وأضافت الصحيفة أن جهود الاتحاد للتخلص من تلك القضايا لا تتوقف، إذ تسعى الإدارة حاليًا لغلق قضية نادي روزاريو الأرجنتيني نظير انتقال ليناردو خيل لصفوفه.

يُشار إلى أن الاتحاد يحظى بموسم رائع حاليًا، إذ يتواجد ثالثًا في جدول ترتيب الدوري السعودي بفارق 3 نقاط فقط عن الهلال والشباب في الصدارة، وقد تأهل إلى نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال.