موعد مباراة الاتحاد القادمة ضد أبها في الدوري السعودي

تعرف على موعد مباراة الاتحاد القادمة أمام أبها..

عمر خليل

واصل فريق اتحاد جدة نتائجه السلبية هذا الموسم، وهذه المرة بعدما تلقى هزيمة جديدة من الوحدة بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الملعب عبد العزيز بمكة ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

هذه النتيجة تُعزز احتمالية إنهاء عقد لويس سييرا مدرب الاتحاد في الفترة المقبلة بعد تفاقم الأزمة والتي بدأت بالخروج من دوري أبطال آسيا في ربع نهائي دوري أبطال آسيا ثم عدد من النتائج السلبية في الدوري على رأسها الخسارة من الحزم وضمك وتراجع ترتيب العميد.

فيديو | العميد ينزف - الاتحاد يتلقى الهزيمة الرابعة بالموسم أمام الوحدة

الاتحاد بعد الهزيمة من الوحدة تراجع إلى المركز الثامن برصيد 9 نقاط وبفارق عشر نقاط عن المتصدر الهلال، وهو بالتأكيد مركز لا يأمله جمهور الآتي بعد هذا الكم من التدعيمات الذي قامت به الإدارة في الميركاتو الصيفي الماضي.

وربما كان القدر رحيمًا بالاتحاد، فجدول مبارياته سيضعه في مواجهة في المتناول إلى حد ما أمام فريق أبها والذي يقبع في المركز العاشر برصيد 7 نقاط ولازالت له مباراة متبقية، فسيلتقي العميد به يوم الأحد المقبل الموافق 27 أكتوبر 2019 ميلاديًا، الموافق 28 صفر 1441 هجريًا على ملعب الجوهرة المشعة.

موعد مباراة الاتحاد ضد أبها والقنوات الناقلة

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