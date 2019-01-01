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كأس الاتحاد الأفريقي

الاتحاد التونسي يطلب من الكاف التحقيق في أحداث لقاء الصفاقسي وبركان

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هل يفتح الاتحاد الإفريقي ملف لقاء نهضة بركان والصفاقسي؟
أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

أرسل الاتحاد التونسي لكرة القدم، خطابًا إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، لعقد جلسة استماع بشأن أحداث مباراة الصفاقسي أمام مستضيفه نهضة بركان المغربي.

مسؤولو نادي الصفاقسي التونسي، اتهموا نهضة بركان المغربي، بالاعتداء على أعضاء البعثة، وافتعال بعض العراقيل أمام الفريق.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن الاتحاد التونسي طلب تحديد جلسة استماع مع أصحاب القرار، للدفاع عن ممثل الكرة التونسية.

بعثة الصفاقسي أكدت على أن الفريق تدرب في مدينة الدار البيضاء، قبل الانتقال إلى مدينة وجدة، حيث تعطلت حافلة نقله من المطار، وفقد لتجهيزات التدريب في مطار وجدة، قبل استعادتها بعد يوم.

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كما استيقظت بعثة الصفاقسي فجر يوم المباراة، على صافرة الإنذارات التي ظلت تدوي أكثر من نصف ساعة، دون إيضاح الأسباب.

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