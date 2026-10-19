إيقاف غريب من نوعه! .. الاتحاد البرتغالي يعاقب كريستيانو رونالدو رسميًا بعد أزمة جورج جيسوس ومغادرة المعسكر

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الكرة في ملعب جورج جيسوس..

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كشف الاتحاد البرتغالي لكرة القدم رسميًا اليوم الإثنين، عن العقوبة الموقعة على قائد المنتخب الوطني كريستيانو رونالدو، على خلفية أزمته مع المدرب جورج جيسوس في معسكر سبتمبر الماضي.

ماذا حدث؟

في أواخر سبتمبر الماضي، وقبل مواجهة الدنمارك، في دوري الأمم الأوروبية، غادر صاروخ ماديرا معسكر المنتخب البرتغالي بشكل مفاجئ، بداعي غضبه من تصريحات مدربه جورج جيسوس في المؤتمر الصحفي للمباراة.

جيسوس حينها علق على مزاعم غضب الدون من عدم الدفع به في مواجهة النرويج، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري الأمم الأوروبية، مؤكدًا أنه صاحب الكلمة العليا في التشكيل، رفضًا معاملة القائد بطريقة استثنائية.

ما أغضب رونالدو عقب المؤتمر حقًا هو عدم اعتراف جيسوس بنقض وعده معه، الخاص بالدفع به لبضع دقائق خلال مواجهة النرويج وإن كان سيبدأ على مقاعد البدلاء، وإصرار المدرب على استخدام لغة متعالية، غير مباليًا بقيمة صاروخ ماديرا.

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عطفًا على ذلك، غادر الدون معسكر البرتغال قبل مواجهة الدنمارك، فيما قرر اتحاد الكرة في البلاد، إيقافه لحين الانتهاء من التحقيقات.

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عقوبة رونالدو الرسمية

الجديد هو ما صدر اليوم، حيث قرر المجلس التأديبي التابع للاتحاد البرتغالي إيقاف كريستيانو رونالدو لمدة 30 يومًا، مع تغريمه 255 يورو.

وجاء في نص القرار: "قرر مجلس التأديب - القسم غير المحترف - لاتحاد كرة القدم البرتغالي، في هذه الإجراءات، اعتبار الاتهام مبرراً بالكامل، ونتيجة لذلك، إدانة المدعى عليه كريستيانو رونالدو دوس سانتوس أفيرو لارتكاب، في مناسبة واحدة وبشكل متعمد، المخالفة التأديبية المنصوص عليها والمعاقب عليها بالفقرة 1 من المادة 160 من لائحة التأديب لاتحاد كرة القدم البرتغالي (RDFPF)، وتطبيق عقوبة الإيقاف عليه نتيجة لذلك لمدة 30 (ثلاثين) يوماً، وإضافة إلى ذلك، عقوبة الغرامة التي تم تحديدها بمبلغ 2.5 وحدة حسابية (UC)، أي 255.00 يورو (مائتان وخمسة وخمسون يورو)".

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عقوبة غريبة من نوعها

المثير في القرار أن عقوبة الإيقاف ما هي إلا إجراء "صوري" لحفظ ماء وجه الاتحاد البرتغالي لكرة القدم في ظل الأزمة الجدلية.

فبالنظر لموعد مغادرة رونالدو لمعسكر البرتغال دون إذن، والذي كان في 30 من سبتمبر الماضي، فإن عقوبة الإيقاف ستنتهي في 30 من أكتوبر الجاري، أي خارج فترات التوقف الدولي من الأساس.

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هذا يعني أن صاروخ ماديرا سيكون متاحًا بشكل طبيعي في توقف نوفمبر المقبل، حيث مواجهتي الدنمارك وويلز، يومي 14 و17 من نوفمبر المقبل، ضمن دور المجموعات بدوري الأمم.

وتبقى الكرة في ملعب جورج جيسوس، وما إذا كان سيستدعي رونالدو بالفعل في معسكر نوفمبر أم سيقرر استبعاده بعيدًا عن انتهاء عقوبة الإيقاف المقررة من الاتحاد البرتغالي لكرة القدم.







