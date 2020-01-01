أنيس البدري وزميله يطلبان فسخ عقديهما مع الاتحاد

المزيد من الأزمات عند العميد

أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن الثنائي أنيس البدري وألكساندر بيزيتش وجها خطاب عبر وكيلي أعمالهما إلى إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي يُطالبان خلالها بفسخ عقديهما مع النادي بسبب عدم حصولهما على مستحقاتهما المالية لفترات متتابعة.

العميد بقيادة مدربه فابيو كاريلي يُواصل تدريباته حاليًا استعدادًا لمواجهة الاتفاق مساء الأحد القادم على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة ضمن الجولة الأولى من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي 2020-2021.

وأوضحت الرياضية أن اللاعبين يستندان في طلبهما إلى نص قانوني يسمح للاعب بفسخ عقده مع النادي من طرف واحد حال عدم حصوله على رواتبه لمدة 60 يومًا متتالية.

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إذ تنص المادة الـ14 من قانون فيفا والتي اعتمدت في المؤتمر السنوي عام 2018 على أنه " يُسمح للاعب بإلغاء عقده إذا ما تأخرت الرواتب لمدة ثلاثة أشهر"، وقد قرر الاتحاد الدولي تقليص الفترة إلى شهرين في العام التالي.

وقد ردت إدارة العميد على شكوى الجناح التونسي عبر محاميها الخاص بالتأكيد على أن شكواه افتقدت للدقة، حيث تم تحويل راتب شهر للاعب قبل انقضاء المدة القانونية لكن حالت الإجازة الرسمية في السعودية دون وصوله في الموعد المحدد.

يُشار إلى أن المدرب كاريلي كان قد أوصى بالتخلي عن البدري وأبلغ الإدارة بعدم الحاجة له الموسم القادم.