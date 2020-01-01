الاتحاد: سنتعاقد مع مهاجم، وشكوى العدالة لا تعنينا

تحركات الاتحاد في ميركاتو يناير مازالت مستمرة

أكد صالح الصقري مدير الفريق الأول بنادي الاتحاد سعي النادي لضم مهاجم جديد قبل غلق سوق الانتقالات الشتوي الحالي، مؤكدًا في نفس الوقت أن شكوى العدالة ضدهم بخصوص تجاوزهم عدد الأجانب المسموح به في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي لا تعنيهم.

الاتحاد تعادل سلبيًا مع العدالة في ختام الجولة الـ15 ومرحلة الذهاب من الدوري السعودي، وقد أشرك المدرب هينك تيك كات خلال اللقاء 7 أجانب هم مارسيل جروهي وجوناس دي سوزا وبرونو أوفيني وكريم الأحمدي ورومارينيو وأنيس البدري وليوناردو خيل.

التعاون يُعاقب السواط ويُصر على شروطه للتخلي عنه

وقد تقدم العدالة بشكوى ضد الاتحاد عقب المباراة بحجة تسجيل النادي 8 أجانب في قائمته المحلية بما يُعد مخالفة للقوانين القاضية بتسجيل 7 أجانب فقط، إذ تواجد في الملعب 7 لاعبين وهناك ألكساندر بريجوفيتش الذي لم يُغادر صفوف الفريق بعد.

الصقري رد على تلك الشكوى قائلًا "موقفنا سليم وقانوني تمامًا، أوفيني لعب بعد موافقة رابطة دوري المحترفين".

أضاف "شكوى العدالة لا تعنينا أبدًا، إن كان هناك مشكلة في الموضوع فهي بين العدالة والرابطة".

وعن تحركات النادي في سوق الانتقالات الشتوي، قال الصقري "تعاقدات النادي مع اللاعبين الأجانب تتم بقرار شامل من الجميع، المدرب طلب ضم مهاجم والإدارة تعمل على ذلك، هناك مفاوضات مع أكثر من مهاجم وسنتعاقد مع واحد بإذن الله".