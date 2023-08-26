الاتحاد الآسيوي يُحدد ملاعب مواجهات الأندية السعودية والإيرانية في دوري الأبطال

4 أندية تُمثل السعودية في البطولة القارية

كشف الصحفي خالد بن ناصر عن اتخاذ الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لقرار حول الملاعب التي ستحتضن مواجهات الأندية السعودية والإيرانية في دوري أبطال آسيا هذا الموسم.

أندية الهلال والنصر والاتحاد والفيحاء تُمثل دوري روشن السعودي في دوري الأبطال 2023-2024، وقد أوقعت القرعة بطل السعودية مع فريق سباهان الإيراني في المجموعة الثالثة والزعيم مع نساجي مازندران في الرابعة وزملاء كريستيانو رونالدو مع برسيبوليس في المجموعة الخامسة.

الاتحاد القاري أبلغ نظيره السعودي بأن المباريات التي ستجمع الأندية السعودية والإيرانية ستُقام على ملاعب محايدة، مشيرًا إلى أن قطر والإمارات مرشحتان لاستضافة تلك المواجهات.

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النصر كان آخر المتأهلين من الأندية السعودية إلى دوري الأبطال بانتصاره الدرامي والصعب على شباب الأهلي دبي 4-2 في الرياض مساء الثلاثاء الماضي.

يُشار إلى أن الهلال نجح في الفوز بلقب دوري الأبطال مرتين في المواسم الأربعة الأخيرة، وقد خسر نهائي الموسم الماضي أمام أوراوا ريد دياموندز الياباني.