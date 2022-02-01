الاتحاد الأوروبي يقاضي مطعم ألماني بسبب "طبق دوري الأبطال"

يستعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، لاتخاذ إجراءات قانونية ضد مطعم ألماني صغير، بسبب تسمية أحد أطباقه باسم "دوري أبطال أوروبا".

المطعم الذي يقع في بلدة جيسين بالقرب من فرانكفورت، قام بهذا التصرف، من أجل جلب المزيد من عشاق كرة القدم لشراء أطباقه.

ومن جانبه قرر الاتحاد الأوروبي الرد بصرامة على هذا الموقف، بتقديم دعوى قضائية ضد المطعم، بتهمة انتهاك العلامة التجارية.

ويتكون طبق "دوري الأبطال" المزعوم من البيتزا المغطاة بجبن بالموتزاريلا والفطر، وهو ما أثار حالة من الغضب في يويفا.

وقال الاتحاد الأوروبي في رسالة إلى مالكي المطعم على موقع "إنستجرام":"نود إبلاغكم بأننا سنقوم بإجراء قانوني بعد الحصول على إذن من قبل فريق المحامين".

ورد صاحب المطعم على هذه الرسالة:"تعيش بيتزا دوري الأبطال، أشعر بالفخر بسبب هذا الحديث كشخص عاشق لكرة القدم، إنها دعاية من الاتحاد الأوروبي لمطمعنا".

وأضاف:"هذا يؤكد أنني وفريق عملي بالمطعم نسير على الطريق الصحيح، لن نتوقف عن إطعام الجائعين، ودعونا نرى إلى أين سيذهب الاتحاد الأوروبي من خلال شكواه".

يذكر أن المطعم المذكور يصنع حوالي 2500 بيتزًا يوميًا في مصنعه الأصلي، وتلقى العديد من رسائل الدعم بسبب الشكوى المرفوعة ضده.

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