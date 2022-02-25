رسميًا .. نقل نهائي دوري الأبطال من روسيا إلى باريس

قام الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اليوم، الجمعة، بالتصويت بنقل نهائي دوري أبطال أوروبا من مدينة سانت بطرسبرج الروسية إلى العاصمة الفرنسية باريس.

وكان من المقرر إقامة المباراة يوم 28 مايو القادم في الملعب الذي بني لاستضافة كأس العالم 2018، بتمويل من شركة الطاقة الروسية جازبروم، الراعي الرئيسي للاتحاد الأوروبي.

ولكن بعد الأحداث الأخيرة والأزمة العسكرية بين روسيا وأوكرانيا، استقر اليويفا على نقل هذا الحدث الضخم لمدينة أخرى.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان رسمي، إن النهائي سيقام على "ملعب فرنسا" في ضاحية سان دوني شمال باريس، لتكون المرة الأولى التي تستضيف فيها فرنسا نهائي دوري الأبطال منذ 2006.

وقرر الاتحاد الأوروبي كذلك نقل أي مباريات في البطولات التابعة له، والتي كان من المقرر لعبها في روسيا وأوكرانيا، سواء كانت تضم أندية أو منتخبات وطنية.

وفي هذا السياق أعلن أيضًا عن خوض الفرق الأوكرانية والروسية مبارياتها الأوروبية هذا الموسم على أرض محايدة.

ومن المتوقع أن يضع هذا القرار ضغطًا جديدًا على الاتحاد الدولي، لنقل المباراة التأهيلية لكأس العالم المقرر إقامتها في موسكو الشهر المقبل.

ويأتي ذلك بعدما كتبت اتحادات "بولندا، التشيك، السويد" يوم الخميس إلى الفيفا، لتدعو الاتحاد لمنع روسيا من استضافة مباريات الملحق المؤهل لكأس العالم.

وأوضحت صحيفة "نيويورك تايمز" أن أليكساندر تشيفيرين رئيس الاتحاد الأوروبي، سافر أمس الخميس، إلى العاصمة الفرنسية باريس للقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لوضع اللمسات الأخيرة على نقل نهائي دوري الأبطال هذا العام.

جدير بالذكر أن هذه هي السنة الثالثة على التوالي التي يتعين فيها نقل نهائي دوري أبطال أوروبا، مع انتقال النسختين الأخيرتين إلى البرتغال بسبب مخاوف من فيروس كورونا.

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