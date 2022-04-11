الاتحاد الأوروبي يحرم أتلتيكو مدريد من جماهيره بسبب النازية

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن غلق حوالي 5000 مقعد في ملعب فريق أتلتيكو مدريد واندا ميتروبوليتانو في مباراة الفريق القادمة ضد مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا.

جاء هذا بسبب بعض الإشارات النازية التي أشارت بها جماهير أتلتيكو مدريد التي حضرت المباراة في إنجلترا، وتسببت في حالة من القلق لدى الحضور.

الاتحاد الأوروبي أصدر بيانًا وأكد خلالها أن الحادثة غير مقبولة وأن كرة القدم لا يوجد بها مكان لمثل تلك التصرفات تحت أي ظرف من الظروف.

وكتب الاتحاد الأوروبي في بيانه: "بسبب الأفعال التي اتسمت بالتمييز من قبل الجماهير يجب على أتلتيكو مدريد أن يغلق 5000 مقعد في ملعبه ضد مانشستر سيتي".

بالإضافة إلى ذلك أمر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم نظيره أتلتيكو مدريد بوضع لافتة كبيرة مكتوب عليها "لا للعنصرية" مع شعار الاتحاد.

أتلتيكو مدريد نفسه أعرب عن انزعاجه من العقوبات بحسب ما أكدت مصادر من داخل النادي لصالح "ماركا"، وأكدوا أنها غير مناسبة ولا تجعل المباراة متكافئة، ومن المستحيل تنفيذها".

جدير بالذكر أن لقاء الذهاب في دور الـ 8 من دوري الأبطال بين الفريقين كان قد انتهى بفوز مانشستر سيتي على أرضه ووسط جماهيره بهدف نظيف.