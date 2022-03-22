الاتحاد الأوروبي يتجه لإلغاء قانون اللعب المالي النظيف

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، إجراء تعديلات جديدة بخصوص القوانين والضوابط الخاصة بإنفاق الأندية الأوروبية.

وجاء ذلك بعدما تقرر إلغاء قانون اللعب المالي النظيف، مع منح الأندية أحقية إنفاق 70% من الميزانية على الانتقالات فقط.

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن الاتحاد الأوروبي لن يفرض حد أقصى للرواتب كجزء من تجديد الرقابة المالية.

ويأتي هذا الإجراء رغم تصريحات رئيس الاتحاد أليكساندر تشيفيرين، برغبته في وضع حد أقصى للرواتب، لكن اللوائح جعلت الأمور صعبة للغاية لتطبيق هذا القانون.

وفي حالة تخطي الأندية لنسبة الـ70% سيتم فرض عقوبات مشددة مثل خصم النقاط وإمكانية الهبوط ومغادرة دوري أبطال أوروبا.

وأوضحت الصحيفة أن هناك بعض الأندية ستكافح للإبقاء على نسبة الأجور ورسوم انتقال اللاعبين لموسم واحد حتى لا تتخطى 70% من الميزانية، وهو ما يجعل التعديلات الجديدة غير سهلة على الجميع.

ومن المتوقع أن يستغرق تنفيذ الضوابط الجديدة حوالي 3 سنوات، مع الاكتفاء بنسبة 90% فقط في السنة الأولى، بينما ستسفيد أندية الدوري الإنجليزي التي ستستمر في الإنفاق بسبب القدرات المالية المستقرة.

جدير بالذكر أن برشلونة كان أحد أبرز الأندية التي عانت من ارتفاع فاتورة الأجور، وهو ما كلف النادي التخلي عن الثنائي ليونيل ميسي وأنطوان جريزمان الصيف الماضي.

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