الاتحاد الإفريقي يتنازل.. قبول تأخير وصول اللاعبين قبل كأس الأمم

وافق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على طلب الأندية المختلفة حول العالم بتأجيل انضمام اللاعبين إلى منتخبات بلادهم المشاركة بأمم إفريقيا 2022 حتى يوم 3 يناير.

وكان لزامًا على الأندية ووفقًا لقوانين الفيفا أن ينضم لاعبوها إلى منتخب بلادهم قبل 14 يومًا من المسابقات الإقليمية، أي في السابع والعشرين من ديسمبر الحالي استعدادًا لبطولة الكاميرون.

لكن تقديرًا من الكاف لطلب الأندية تأجيل وصول لاعبيها في ظل وجود مباريات حامية الوطيس في إنجلترا تحديدًا، قبلت بتحديد موعد آخر لوصول النجوم لمنتخباتهم.

هذا ما أكده نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، ماتياس جرافستورم، عندما قال "لقد تم التأكد من قبل فيفا أن القرار اتُخِذ بروح النوايا الحسنة والتضامن مع الأندية تقديرًا لأنهم تأثروا سلبًا ككل مجتمع كرة القدم من فيروس كورونا".

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كما واصل "من المفترض أن تظل الروح بين الكاف والأندية على هذا الصدد، بما في ذلك ما يتعلق بالإفراج عن اللاعبين وتقديم الإعفاءات الرياضية لقيود السفر والحجر الصحي إذا لزم الأمر في المستقبل".

ومن المقرر أن تنطلق أولى مباريات كأس الأمم الإفريقية يوم 9 يناير بالعاصمة الكاميرونية ياوندي، على أن تمتد المسابقة حتى 6 فبراير بمشاركة 24 منتخبًا إفريقيًا، وللمرة الثانية بتاريخ القارة السمراء.

بهذا التأجيل، سيخوض محمد صلاح وساديو ماني مع ليفربول مباراتي ليستر سيتي وتشيلسي قبل التوجه للكاميرون.