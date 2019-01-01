معسكر مغلق يُجهز الاتحاد لمواجهة الاتفاق

قرر الجهاز الفني للاتحاد بقيادة هينك تين كات إقامة معسكر مغلق للاعبين قبل مواجهة الاتفاق في الدوري السعودي.

قرر الجهاز الفني للاتحاد بقيادة هينك تين كات بالاتفاق مع أحمد كعكي نائب رئيس نادي الاتحاد المشرف العام على كرة القدم إقامة معسكر مغلق للاعبين قبل مواجهة الاتفاق في الدوري السعودي.

وأفادت صحيفة الرياضية أن المعسكر سيُقام في المنطقة الشرقية بدءً من 17 نوفمبر الجاري، أي قبل أسبوع كامل من مواجهة الجولة العاشرة في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين أمام الاتفاق.

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ومنح الجهاز الفني لاعبي الاتحاد راحة سلبية تبدأ من غدٍ وتمتد لـ4 أيام، على أن تكون العودة للتدريبات يوم الأربعاء القادم لبدء الاستعداد للمباراة القادمة.

وغادر المحترفون الأجانب في صفوف الاتحاد السعودية بعد حصولهم على إذن خاص من إدارة النادي، والتي ألزمتهم بالعودة قبل استئناف التدريبات.